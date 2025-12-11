Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट18 छक्के, 34 बॉल पर 125 रन....पहली बार IPL Auction में आ रहा ये अनजान बल्लेबाज, जीत चुका है 22 POMT, विराट कोहली भी काफी पीछे

18 छक्के, 34 बॉल पर 125 रन....पहली बार IPL Auction में आ रहा ये 'अनजान' बल्लेबाज, जीत चुका है 22 POMT, विराट कोहली भी काफी पीछे

IPL  2026 Auction: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में एक खिलाड़ी पर सबकी नजर रहने वाली है. ये खिलाड़ी पहली बार नीलामी में आ रहा है. उसने 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था और उसके बाद से ही अपनी टीम के लिए कमाल करता रहा है. इस वक्त वो कप्तान है और गेंद-बल्ले से तबाही मचाने के लिए पहचाना जाता है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:14 PM IST
IPL 2026 Auction Malaysian all rounder Virandeep Singh
IPL 2026 Auction Malaysian all rounder Virandeep Singh

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का मंच तैयार है. 16 दिसंबर को मिनी ऑक्शन होने जा रहा है, जिसमें कुल 359 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. इस बार एक ऐसा खिलाड़ी भी नीलामी में उतरेगा, जिसके टी20 में आंकड़े बेहद जबरदस्त हैं. वो अपने देश का सबसे घातक खिलाड़ी है. ऐसा इसलिए क्योंकि वो विकेटकीपर बल्लेबाज है. विकेटटेकर स्पिनर है और छक्कों बौछार करने के लिए पहचाना जाता है. मतलब ये कि 'वन मैन आर्मी' स्टाइल में तीनों मोर्चों पर खरा है. खास बात ये है कि वो पहली दफा आईपीएल की नीलामी में उतरने जा रहा है. उस पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद है

एक मामले में तो विराट कोहली भी इस स्टार से पीछे हैं. अब सवाल ये है कि आखिर ये अनजान खिलाड़ी है कौन जिसकी यहां खूब तारीफ की गई है...उसके बारे में हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहां उसकी तारीफ हम नहीं कर रहे बल्कि उसके आकंड़े इतने जबरदस्त हैं, जो उसकी काबिलियत और तारीफ की गवाही खुद दे रहे हैं. जी हां, इस खिलाड़ी का नाम है विरनदीप सिंह. मलेशिया टीम के सबसे बड़े मैच विनर विरनदीप वहां के कप्तान हैं. वो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 30 लाख के बेस प्राइस के साथ उतर रहे हैं.

आखिर कौन हैं विरनदीप सिंह कौन हैं?

विरनदीप सिंह मलेशिया क्रिकेट टीम के कप्तान हैं. वो एक स्टार बैटिंग ऑलराउंडर हैं. विरनदीप दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, जबकि लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं. महज 10 साल की उम्र से वो क्रिकेट खेल रहे हैं. 13 साल की उम्र में उन्हें मलेशिया के लिए अंडर 13 टीम में मौका मिला था. फिर 14 साल की उम्र में अंडर 19 टीम के लिए डेब्यू किया. 15 साल की उम्र में मलेशिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया. 20 साल की उम्र में कप्तानी मिली. टी20 इंटरनेशल में दमदार आंकड़े रहने वाले विरनदीप ग्लोबल टी20 कनाडा, नेपाल प्रीमियर लीग में जलवा दिखाने के बाद अब आईपीएल 2026 की नीलामी में नजर आएंगे. देखना दिलचस्प होगा कि इस खिलाड़ी पर कौन सी टीम दांव लगाती है.

विरनदीप सिंह के आंकड़े कितने खास?

अब सवाल ये है कि जिन विरनदीप सिंह की भर-भरके तारीफ की गई है उनके आंकड़े कैसे हैं? तो जान लाजिए कि अब तक वो 109 टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, जिनमें 3113 रन बनाए. हाई स्कोर नाबाद 116 रन है. ये रन 37.08 की औसत से आते हैं. उनके नाम एक शतक और 22 फिफ्टी हैं. खास बात ये है कि उनके नाम 108 इंटरनेशनल विकेट भी हैं और उनका इकॉनमी रेट सिर्फ 5.7 है.

विराट कोहली से कहीं आगे हैं विरनदीप सिंह

विरनदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के मामले में दिग्गज विराट कोहली से कहीं आगे हैं. विरनदीप ने टी20 में 22 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जबकि विराट ने अपने पूरे करियर में 16 POMT जीते थे. इस लिस्ट में विरनदीप के बाद सिंकदर रजा हैं, जिन्होंने 19, फिर सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने 16 बार POMT जीता था.

घरेलू मैच में कूटे थे 18 छक्के

विरनदीप सिंह ने हाल में एक घरेलू मुकाबले में 34 गेंदों में 125 रन कूट डाले थे. इस मैच में उनका विस्फोटक अंदाज साफ दिखा था. वो गेंदबाजों प कहर बनकर टूटे थे. उन्होंने 125 रनों की तूफानी पारी में 18 छक्के लगाए थे. इस पारी ने बताया था कि टी20 में वो क्या कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: 5 शतक 9 फिफ्टी 1748 रन...2025 में गेंदबाजों के लिए 'काल' बना ये खूंखार बल्लेबाज, शुभमन गिल को भी पछाड़ दिया

