IPL 2026 Auction: बल्लेबाजों की शामत लाने आ रहे हैं ये 3 'करोड़पति' गेंदबाज, सटीक यॉर्कर और जादुई फिरकी से उखाड़ देते हैं स्टंप

IPL 2026 auction most expensive bowlers: आईपीएल 2026 के आगाज से पहले हुए मिनी ऑक्शन में 'गेंदबाजी' सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरी है. दुनिया भर के धाकड़ बल्लेबाजों को घुटनों पर लाने के लिए फ्रेंचाइजियों ने अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दिए.
IPL 2026 auction most expensive bowlers: आईपीएल 2026 का मौसम शुरू होने वाला है. 11 मार्च को बीसीसीआई ने पहले 20 मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है. सभी दस टीमें अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं. इससे पहले हुए मिनी ऑक्शन में 3 ऐसे बॉलर उतरे थे, जिन पर करोड़ों की बोली लगाई गई थी और अब ये मैच विनर अपना जलवा दिखाने मैदान पर उतरेंगे. ये वही खिलाड़ी हैं, जो अकेले के दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं. यही वजह है कि जब नीलामी में उनका नाम आया तो फ्रेंचाइजियों ने इनके लिए अपनी तिजोरी खोल दी थी. इन तीन खिलाड़ियों में पहला नाम श्रीलंका के 'यॉर्कर किंग' मथीशा पथिराना का है, जो सबसे महंगे गेंदबाज रहे. उनके बाद आकिब नबी और रवि बिश्नोई पर भी पैसों की बारिश हुई थी. आइए जानते हैं इन तीनों गेंदबाजों की खासियत क्या है.
मथीशा पथिराना ओवरऑल टी20 में अब तक 109 मैच खेलकर 146 विकेट ले चुके हैं. आईपीएल करियर के 32 मैचों में कुल 47 विकेट उनके नाम दर्ज हैं. केकेआर ने उन्हें 18 करोड़ की भारी-भरकम राशि देकर अपनी टीम का मुख्य हथियार बनाया है.
इस तेज गेंदबाज को 'जूनियर मलिंगा' के नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि उनका एक्शन श्रीलंका के महान बॉलर लसिथ मलिंगा जैसा ही है. पथिराना की खासियत उनका 'स्लिंगी एक्शन' और सटीक यॉर्कर है, जो डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों के लिए काल साबित होती है. ये गेंदबाज 145-150 किमी/घंटा की रफ्तार से बॉलिंग कर सकता है. धीमी गति की बॉल किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ा खतरा होती है, क्योंकि उन्हें पढ़ पाना आसान नहीं होता.
आकिब नबी रणजी ट्रॉफी 2026 में चैंपियन बनी जम्मू-कश्मीर टीम के सबसे बड़े हीरो रहे, जिन्होंने 10 मैचों में 60 विकेट निकाले. टी20 क्रिकेट के 34 मैचों में उनके नाम 43 विकेट दर्ज हैं. ये आईपीएल में उनका डेब्यू सीजन है.
कश्मीर से आने वाले दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज पर दिल्ली कैपिटल्स ने ₹8.40 करोड़ का बड़ा दांव लगाया है. आकिब के पास बढ़िया गति होने के साथ-साथ नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता है. वो लगातार 140+ की स्पीड से बॉलिंग कर सकते हैं. आकिब अपनी सटीक लाइन लेंथ से दिल्ली कैपिटल्स के लिए पावरप्ले में विकेट निकालने का हुनर रखते हैं.
रवि बिश्नोई को आईपीएल का अच्छा-खासा अनुभव है. वो अब तक 3 अलग-अलग टीमों के लिए 77 मैच खेलकर 72 विकेट ले चुके हैं. ओवरऑल टी20 क्रिकेट के 168 मैचों में उनके नाम 197 विकेट दर्ज हैं.
पिछले सीजन रवि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें रिलीज कर दिया गया. मिनी ऑक्शन में इस मैच विनर स्पिनर को राजस्थान रॉयल्स ने 7.20 करोड़ में खरीदकर अपनी स्पिन जोड़ी को मजबूत किया है. वो रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर आरआर को चैंपियन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. बिश्नोई की खासियत उनकी तेज गति वाली 'गुगली' है, जिसे पढ़ पाना किसी भी दिग्गज बल्लेबाज के लिए चुनौती होती है. यह लेग स्पिनर एक ऐसा बॉलर है, जिसके पास मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ-साथ विकेट चटकाने की जबरदस्त क्षमता है. राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम की टर्निंग पिच पर बिश्नोई घातक साबित हो सकते हैं.
