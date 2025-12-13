IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन को 18.4 करोड़, अय्यर-लिविंगस्टोन पर भी लगी बड़ी बोली...कई दिग्गज अनसोल्ड, देखिए पूरी लिस्ट

Ravichandran Ashwin Mock Auction for IPL 2026: आईपीएल ऑक्शन 2026 का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होना है, इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने एक मॉक ऑक्शन कराया है. आइए जानते हैं कौन सबसे महंगा बिका और किन खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगी.
Ravichandran Ashwin Mock Auction for IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का मंच तैयार है. 16 दिसंबर को अबू धाबी में मिनी ऑक्शन होगा, जिसमें कुल 359 खिलाड़ी नीलामी में उतरेंगे. इस बड़े इवेंट से पहले फैंस की उत्सुकता को देखते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने अपना एक मॉक ऑक्शन कराया, जिसमें खिलाड़ियों पर बोली लगी. इस दौरान कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आए, जबकि कुछ खिलाड़ी उम्मीद के मुताबिक महंगे बिके.
आईपीएल 2026 के लिए किए गए आर अश्विन के मॉक ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर सबसे बड़ी बोली लगी. उन्हें चेन्नई टीम ने 21 करोड़ रुपये में खरीदा. मतलब जो ऑक्शन को लेकर उम्मीद की जा रही है वो इस मॉक ऑक्शन में सही साबित हो गया.
नीलामी के दौरान कोलकाता ने भी ग्रीन के लिए बोली लगाई थी, लेकिन अंत में बाजी चेन्नई के हाथ लगी. इसके अलावा लियम लिविंगस्टोन, वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ियों पर भी बड़ी रकम खर्च की गई, वहीं स्टीव स्मिथ और डेवोन कॉनवे जैसे दिग्गज अनसोल्ड रह गए.
स्टीव स्मिथ- अनसोल्ड
डेवोन कॉनवे- अनसोल्ड
कैमरन ग्रीन- 21 करोड़ रुपये, चेन्नई
लियाम लिविंगस्टोन- 18.5 करोड़ रुपये, कोलकाता
रवि बिश्नोई- 10.5 करोड़ रुपये, हैदराबाद
वेंकटेश अय्यर- 17.5 करोड़ रुपये, कोलकाता
मथीशा पथिराना- 7 करोड़ रुपये, दिल्ली
पृथ्वी शॉ- 5.25 करोड़ रुपये, कोलकाता
जेक फ्रेजर मैकगर्क- अनसोल्ड
डेविड मिलर- 4.5 करोड़ रुपये, पंजाब
वानिंदु हसरंगा- 2 करोड़ रुपये, लखनऊ
रचिन रवींद्र- 2.25 करोड़ रुपये, पंजाब
जेसन होल्डर- 9 करोड़ रुपये लखनऊ
जॉनी बेयरस्टो- 3.75 करोड़ रुपये, कोलकाता
टिम सीफर्ट- 3 करोड़ रुपये, दिल्ली
बेन डकेट- 4 करोड़ रुपये, कोलकाता
जेमी स्मिथ- 3.75 करोड़ रुपये, दिल्ली
जोश इंग्लिस- 2 करोड़ रुपये, चेन्नई
आकाश दीप- 3.25 करोड़ रुपये, चेन्नई
मुस्ताफिजुर रहमान- 3.5 करोड़ रुपये, बेंगलुरु
एनरिक नॉर्टजे- 3 करोड़ रुपये, हैदराबाद
राहुल चाहर- 3.25 करोड़ रुपये, राजस्थान
एकील हुसैन- 2 करोड़ रुपये, चेन्नई
अथर्व ताइडे- 60 लाख रुपये, चेन्नई
अनमोलप्रीत सिंह- 30 लाख रुपये, राजस्थान
सचिन बेबी- अनसोल्ड
अभिनव मनोहर- 1.75 करोड़ रुपये, लखनऊ
औक़िब नबी- 3 करोड़ रुपये, दिल्ली
महिपाल लोमरोर- 2.25 करोड़ रुपये, दिल्ली
मनोज भनागे- 30 लाख रुपये, बेंगलुरु
तुषार रहेजा- 30 लाख रुपये, बेंगलुरु
वंश बेदी- 50 लाख रुपये, मुंबई
