IPL 2026 Auction: पिछले सीजन थे फ्लॉप, इस बार बोली लगना मुश्किल...अनसोल्ड रह सकते हैं यह 6 खिलाड़ी

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस बार कई स्टार खिलाड़ी नीलामी में आएंगे. कुछ ऐसे भी नाम हैं, जिन पर बोली लगना मुश्किल लग रहा है. इसके पीछे की वजह उनका खराब प्रदर्शन रहा है. ये खिलाड़ी पिछले सीजन तो फ्लॉप रहे ही थे, उससे पहले भी उनके आंकड़े कुछ खास नहीं हैं. इस लिस्ट में तीन भारतीय जबकि तीन विदेशी नामी खिलाड़ी हैं. 

Nov 27, 2025, 02:12 PM IST
IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की तैयारी लगभग पूरी है. बस इंतजार है तो नीलामी का. इस बार मिनी ऑक्शन होना है, जो अगले महीने की 16 तारीख को अबू धाबी में होगा. सभी टीमें रिलीज-रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर चुकी हैं. इस बार कुल 10 टीमें मिलकर 77 स्लॉट्स भरेंगी, जिनमें सबसे ज्यादा 13 स्लॉट कोलकाता नाइट राइडर्स के पास हैं, जबकि पंजाब किंग्स के पास सिर्फ 4 जगहें खाली हैं. हर बार की तरह इस नीलामी में कई युवा और नए चेहरे भारी बोली पा सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम ऐसे भी हैं, जिन पर इस बार एक भी टीम दांव लगाने से बच सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले सीजन ये खिलाड़ी फ्लॉप हुए थे. लिहाजा फ्रेंचाइजियों ने उन्हें रिटेन करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और अब माना जा रहा है कि वो नीलामी में अनसोल्ड रह सकते हैं.

ये वही खिलाड़ी हैं, जो एक समय ये खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों के पोस्टर बॉय हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी फॉर्म, उम्र और फिटनेस पर सवाल उठने लगे हैं. खास कर पिछले सीजन की वजह से उनकी जमकर थू-थू हुई थी. यही वजह है किIPL 2026 Auction में ये नामी खिलाड़ी अनसोल्ड भी रह सकते हैं. इस लिस्ट में कुल 6 खिलाड़ी हैं, जिनमें 3 भारतीय और तीन विदेशी नाम हैं.

आईपीएल 2026 की नीलामी में अनसोल्ड रह सकते हैं यह 6 खिलाड़ी

1. मोईन अली

38 साल के हो चुके मोईन अली को KKR ने पिछले सीजन बेस प्राइस पर खरीदा था, लेकिन उन्होंने 6 मैचों में केवल 6 विकेट लेने के साथ 2 पारियों में सिर्फ 5 रन बनाए थे. वो बुरी तरह फ्लॉप हुए थे. अली इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन दुनिया भर की टी20 लीग में अभी भी एक्टिव हैं.

2. ग्लेन मैक्सवेल

आईपीएल में लगातार फ्लॉप रहने वाले मैक्सवेल का करियर अब ढलान पर दिखता है. पिछले सीजन पंजाब किंग्स के लिए वे 7 मैचों में सिर्फ 48 रन ही बना सके थे. ये हाल तब थे जब उन्हें टीम ने 4 करोड़ में खरीदा था. आईपीएल में पहले 14 करोड़ के प्लेयर रहे मैक्सवेल पिछले कुछ सीजन से अपने रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं. यही वजह है कि इस बार उनका बिकना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है.

3. फाफ डू प्लेसिस

41 साल के फाफ के लिए उम्र सबसे बड़ा फैक्टर है. पिछले सीजन DC के लिए 9 मैचों में 202 रन बनाए थे, लेकिन निरंतरता की कमी दिखी थी. आईपीएल में 4773 रन बना चुका ये दिग्गज इस बार दिल्ली की तरफ से रिलीज कर दिया गया है. अच्छा-खासा अनुभव होने के बावजूद टीमों को युवा विकल्प ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं. फाफ का अनसोल्ड रहना संभव है.

4. विजय शंकर

चेन्नई सुपर किंग्स ने विजय शंकर को पिछले सीजन 1.20 करोड़ में खरीदा था, लेकिन 34 वर्षीय इस ऑलराउंडर से उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं मिला. उन्होंने सिर्फ 6 मैच खेले और 118 रन बनाए, गेंदबाजी का मौका भी नहीं मिला. चार टीमों के लिए 78 मैच खेलने के बावजूद मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उनका 2026 ऑक्शन में बिकना मुश्किल लग रहा है.

5. राहुल त्रिपाठी

पिछले सीजन जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा निराश किया था, उनमें राहुल त्रिपाठी टॉप पर हैं. इस विकेटकीपर बैटर को CSK ने 3.40 करोड़ में खरीदा था, लेकिन वह टीम के लिए सिर्फ 55 रन ही बना पाए. पिछले कुछ सालों में 100 आईपीएल मैचों का अनुभव रखने वाले त्रिपाठी लगातार फेल होते रहे हैं. 34 साल की उम्र और घटती स्ट्राइक रेट उनके खिलाफ जा सकती है, माना जा रहा है कि उन्हें मुश्किल से खरीदार मिलेगा.

6.. मोहित शर्मा

दिल्ली कैपिटल्स ने 37 साल के इस बॉलर को रिलीज कर दिया है. पिछले सीजन वो दिल्ली के लिए 8 मैचों में सिर्फ 2 विकेट ले पाए थे. आईपीएल में 134 विकेट लेने के बावजूद उनकी उम्र और हालिया फॉर्म दोनों ही उनके खिलाफ हैं. ऐसे में उनका फिर से खरीदा जाना कठिन लगता है.

ये भी पढ़ें: T20, Test और ODI..तीनों फॉर्मेट में शतक ठोकने वाला पहला धुरंधर कौन? सचिन, रोहित, विराट जैसे दिग्गज भी नहीं कर पाए ये कमाल

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

IPL 2026

