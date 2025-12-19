IPL 2026 Auction: नीलामी में नहीं मिला भाव तो मैदान पर निकाला गुस्सा, अकेले ही ठोक डाले 227 रन...गेंदबाज करते रहे त्राहि-त्राहि!

Advertisement
IPL 2026 Auction Unsold Player Hit 227 Runs: आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में कई स्टार खिलाड़ी नहीं बिके. एक खिलाड़ी को उम्मीद थी कि उसे कोई ना कोई टीम जरूर खरीदेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नीलामी में अनसोल्ड रहने का हुस्सा उसने मैदान पर निकाला एक गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटा. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 19, 2025, 09:20 AM IST
IPL 2026 Auction Unsold Player Hit 227 Runs: इन दिनों आईपीएल के अगले सीजन यानी आईपीएल 2026 को लेकर माहौल गर्म है. बीते 16 दिसंबर को अबू धाबी में नीलामी हुई. सभी 10 टीमों ने 77 खिलाड़ियों पर 215 करोड़ खर्च किए. नीलामी में 350+ खिलाड़ी उतरे थे, जिसमें से सिर्फ 77 बिके और बाकी अनसोल्ड रह गए. अनसोल्ड खिलाड़ियों में चेन्नई सुपर किंग्स का एक पूर्व स्टार ओपनर भी शामिल है, जिसे किसी भी टीम ने भाव नहीं दिया, वह अनसोल्ड रह गया. नीलामी के 2 दिन बाद ही इस बल्लेबाज ने 227 रन कूटकर यह बता दिया कि अगर किसी भी खिलाड़ी का दिल टूटता है तो वह और भी घातक हो जाता है.

बाएं हाथ के इस ओपनर ने 227 रनों की पारी में कुल 31 चौके ठोक डाले और एक तरह से यह बता दिया कि टीमों ने उसे न चुनकर बड़ी गलती कर दी. इस बल्लेबाज ने टेस्ट में यह कमाल की पारी खेली है. वह अपनी टीम के लिए क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़ा रहा और विरोधी टीम के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। एक तरह से गेंदबाज उसके सामने त्राहि-त्राहि करते नजर आए. यहां जिसकी बात हो रही है, वह कोई और नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल खेल चुके डेवोन कॉनवे हैं, जिन्हें आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में एक भी पैसा नहीं मिला. 10 में से किसी भी टीम ने उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई.

कॉनवे ने कहां किया कमाल?

दरअसल, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच इन दिनों टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका तीसरा मैच माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जा रहा है. कीवी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और इस फैसले को सही भी कर दिया. ओपनर डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम ने पहले विकेट के लिए 323 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की और टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. पहले दिन 1 विकेट पर 334 रन बनाए। टॉम लैथम 137 जबकि कॉनवे ने 227 रनों की यादगार पारी खेली.

दोहरा शतक ठोका, गेंदबाजों को रुलाया!

वेस्टइंडीज के खिलाफ कॉनवे पहले दिन नाबाद लौटे थे. फिर दूसरे दिन के पहले सेशन में भी कमाल की बल्लेबाजी की. उन्होंने पहले दिन 279 गेंदों पर 25 चौकों की मदद से 178 रन बनाए थे. फिर दूसरे दिन आकर अपना दोहरा शतक पूरा किया. वह 367 गेंदों पर 31 चौकों की मदद से 227 रन बनाकर आउट हुए, उन्हें जस्टिन ग्रीव्स ने LBW किया. इस पारी की खास बात यह रही कि उन्होंने अकेले ही 31 चौके लगाए. वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर वह अकेले ही भारी पड़े। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा दोहरा शतक रहा. कीवी टीम के लिए वह 32 टेस्ट में 2433 रन बना चुके हैं, जिसमें 13 अर्धशतक और 6 शतक भी शामिल हैं.

2 करोड़ रखा था बेस प्राइस

डेवोन कॉनवे 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस के साथ आईपीएल 2026 की नीलामी में आए थे. चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें रिलीज किया था. इस कीवी ओपनर ने आईपीएल में कुल 29 मैच खेलते हुए 1080 रन बनाए हैं, जिसमें 11 अर्धशतक शामिल हैं. हाई स्कोर नाबाद 92 रन है. फैंस को उम्मीद थी कि चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें वापस खरीदेगी, लेकिन इस बार चेन्नई ने युवा खिलाड़ियों में निवेश किया है.

