IPL 2026 Auction: 2 अनकैप्ड प्लेयर्स पर चेन्नई ने क्यों लुटाए 28.40 करोड़ रुपये? ऑक्शन के बाद हो गया बड़ा खुलासा

CSK IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपरकिंग्स ने अनकैप्ड खिलाड़ी कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर खरीदा. फ्रेंचाइजी ने दोनों खिलाड़ियों को 14.28-14.18 करोड़ रुपये में खरीदा. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:20 PM IST
CSK IPL Auction 2026 Kartik Sharma Prashant Veer: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपरकिंग्स ने अनकैप्ड खिलाड़ी कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर खरीदा. फ्रेंचाइजी ने दोनों खिलाड़ियों को 14.28-14.18 करोड़ रुपये में खरीदा. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने इन दो अनजान खिलाड़ियों को खरीदने के पीछे की रणनीति का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि वे कुछ समय से कार्तिक पर नजर रख रहे थे और रवींद्र जडेजा के राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड होने के बाद उन्हें प्रशांत जैसे ऑलराउंडर की जरूरत थी.

आईपीएल के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर्स

अनकैप्ड भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को मंगलवार को नीलामी के दौरान पांच बार की चैंपियन CSK ने 14.2 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर खरीदा. कार्तिक शर्मा IPL इतिहास में प्रशांत वीर के साथ संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बन गए.

कोच ने किया बड़ा खुलासा

फ्लेमिंग ने कहा, "सही सोच, जैसे-जैसे गेम बदला, हम शायद उसके साथ धीरे-धीरे बदले. टूर्नामेंट के बीच में हमने एक बड़ा बदलाव किया. हमने देखा कि जिन खिलाड़ियों को हमने रिजर्व के तौर पर लिया था. उनके साथ हमें जो करने की जरूरत थी, उसमें एक बड़ा बदलाव आया. हमने पहचाना कि हमें बदलाव करने की जरूरत है. बीच में हमने जो काम किया, उससे हम अब भी वह काम जारी रख पा रहे हैं.''

ये भी पढ़ें: कौन हैं कार्तिक शर्मा, जिन्हें चेन्नई सुपरकिंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा? सिक्स मारने में है एक्सपर्ट

कार्तिक और प्रशांत पर थी नजर

फ्लेमिंग ने कहा, ''हम कुछ समय से कार्तिक पर नजर रख रहे हैं. वह पिछले साल भी ऐसा ही था. जडेजा ट्रेड के बाद हमें प्रशांत के उस स्किलसेट की जरूरत थी.'' इस बीच ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. वह लीग के इतिहास में तीसरे और सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए.

ये भी पढ़ें: 77 खिलाड़ियों पर बरसे ₹215.45 करोड़... 'डैड आर्मी' से 'यंग आर्मी' बनी CSK, कैमरन ग्रीन सबसे महंगे

चेन्नई द्वारा नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी

कार्तिक शर्मा (14.20 करोड़ रुपये)
प्रशांत वीर (14.20 करोड़ रुपये)
अकील हुसैन (2 करोड़ रुपये)
मैथ्यू शॉर्ट (1.5 करोड़ रुपये)
अमन खान (40 लाख रुपये)
सरफराज खान (75 लाख रुपये)
मैट हेनरी (2 करोड़ रुपये)
राहुल चाहर (5.2 करोड़ रुपये)
जैक एडवर्ड्स (3 करोड़ रुपये)
जैक फाउल्केस (75 लाख रुपये)

पहले से रिटेन खिलाड़ी: अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, जेमी ओवरटन, महेंद्र सिंह धोनी, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन (ट्रेडेड), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, सैयद खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल.

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

IPL 2026IPL 2026 Auction

