IPL 2026 Awards List: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अकेले जीते 5 अवॉर्ड्स; देखें किसे क्या मिला?

IPL 2026 Awards Winners List: आईपीएल 2026 खत्म हो चुका है. आरसीबी लगातार दूसरी बार चैंपियन बन चुकी है. रजत पाटीदार की कप्तानी में इस टीम ने लगातार दो खिताब जीतकर मुंबई और चेन्नई जैसी टीमों की बराबरी कर ली. आइए जानते हैं इस सीजन में किस खिलाड़ी को कौन सा अवॉर्ड मिला है.
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IPL 2026 All Award Winners Full List: रिकॉर्डब्रेकर सीजन आईपीएल 2026 का शोर थम चुका है. 31 मई की शाम रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी और लगातार दूसरे साल आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली. आईपीएल इतिहास में एक दौर ऐसा था जब आरसीबी लगातार 17 सीजन तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीत सकी थी, लेकिन कप्तान रजत पाटीदार ने आते ही इस फ्रेंचाइजी की किस्मत को पूरी तरह बदलकर रख दिया.
इस सीजन में बेंगलुरु की टीम ने शुरू से लेकर अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा. टीम ने पहले पॉइंट्स टेबल में टॉप किया, फिर क्वालीफायर-1 की बाधा पार की और फाइनल में गुजरात टाइटंस को एकतरफा अंदाज में हराकर इतिहास रच दिया. फाइनल में उसे जीटी ने 156 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे आरसीबी ने 5 विकेट खोकर 18 ओवर में ही हासिल कर लिया.
(@cricbuzz) May 31, 2026
खिताबी जीत आरसीबी की झोली में गई, लेकिन व्यक्तिगत पुरस्कारों (Awards) के मामले में यह सीजन राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के 'वंडर किड' वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा, जिन्होंने अकेले ही 5 बड़े अवॉर्ड जीतकर महफिल लूट ली. आइए नजर डालते हैं आईपीएल 2026 के सभी अवॉर्ड विजेताओं की पूरी लिस्ट और उन्हें मिली इनामी राशि पर.
महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी 776 रनों के दम पर आईपीएल इतिहास के सबसे युवा ऑरेंज कैप विजेता बन गए. उन्होंने इस सीजन में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए सबसे ज्यादा 72 छक्के जड़े, जिसके लिए उन्हें 'सुपर सिक्स अवॉर्ड' मिला. इसके अलावा उन्हें 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' (MVP), 'इमर्जिंग प्लेयर' और 'सुपर स्ट्राइकर' के रूप में कुल 5 पुरस्कारों से नवाजा गया. वहीं पूरे सीजन में मैदान पर सबसे अनुशासित और खेल भावना के साथ खेलने के लिए पंजाब किंग्स को इस साल का 'फेयर प्ले अवॉर्ड' दिया गया.
|अवॉर्ड का नाम (Award Title)
|विजेता खिलाड़ी/टीम (Winner)
|इनामी राशि (Prize Money)
|चैंपियंस (Winner)
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
|₹20 करोड़
|उपविजेता (Runner-up)
|गुजरात टाइटंस (GT)
|₹12.5 करोड़
|ऑरेंज कैप (776 रन)
|वैभव सूर्यवंशी (776 रन)
|₹10 लाख
|पर्पल कैप (29 विकेट)
|कगिसो रबाडा (28 विकेट)
|₹10 लाख
|प्लेयर ऑफ द मैच (फाइनल)
|विराट कोहली
|- 42 बॉल पर 75 रन
|मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP)
|वैभव सूर्यवंशी
|₹15 लाख
|इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन
|वैभव सूर्यवंशी
|₹10 लाख
|सुपर सिक्स अवॉर्ड (72 छक्के)
|वैभव सूर्यवंशी
|₹10 लाख
|सुपर 4s अवॉर्ड
|साई सुदर्शन
|₹10 लाख
|सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन
|वैभव सूर्यवंशी
|-
|मोस्ट डॉट बॉल ऑफ द सीजन
|मोहम्मद सिराज
|-
|कैच ऑफ द सीजन
|मनीष पांडे
|-
|फेयरप्ले अवॉर्ड
|पंजाब किंग्स
|-
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