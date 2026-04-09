IPL 2026: 6 गेंद पर चाहिए थे 13 रन, अचानक घटी दुर्घटना, 1 रन से चूक गई दिल्ली, ये रहा आखिरी ओवर का रोमांच

IPL 2026, DC vs GT Last Over Thriller: गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने IPL 2026 में बुधवार को अचानक तगड़ा उलटफेर करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) को आखिरी गेंद तक खिंचे एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हरा दिया. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक IPL मैच के आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस (GT) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के मुंह से जीत छीन ली. दिल्ली कैपिटल्स (DC) को आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 13 रन चाहिए थे. डेविड मिलर और विपराज निगम क्रीज पर मौजूद थे, आखिरी ओवर में एक ऐसी दुर्घटना घटी कि दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम 1 रन से मैच हार गई.

आखिरी ओवर में दिल्ली के साथ अचानक घटी दुर्घटना

दिल्ली के फैंस क्रीज पर डेविड मिलर और विपराज निगम के रहते दिल्ली कैपिटल्स (DC) की जीत की उम्मीद लगा बैठे थे. डेविड मिलर उस वक्त 17 गेंद पर 35 रन और विपराज निगम 5 गेंद पर 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस (GT) के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने बाजी पलट दी. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की पारी के आखिरी की पांचवीं गेंद पर मैच पलट गया, जब डेविड मिलर ने एक आसान-सा सिंगल रन लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि दूसरे छोर पर कुलदीप यादव नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे. डेविड मिलर मैच की आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ एक रन चुराने लगे तो कुलदीप यादव रन आउट हो गए. इसी के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स एक रन से मैच हार गई.

प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी ओवर में दिए सिर्फ 11 रन

दिल्ली कैपिटल्स (DC) का स्कोर 19वें ओवर के बाद 6 विकेट पर 198 रन था और उसे जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 13 रन की जरूरत थी, जिसे आराम से बनाया जा सकता था. लेकिन गुजरात टाइटंस (GT) के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी करते हुए महज 11 रन दिए और अपनी टीम को विजेता बनाया. प्रसिद्ध कृष्णा ने गुजरात टाइटंस (GT) को 1 रन से मैच जिता दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

DC vs GT मैच का आखिरी ओवर - 1 रन से हार गई दिल्ली (टारगेट - 211 रन)

पहली गेंद - प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर विपराज निगम ने चौका जड़ दिया (202/6 - 19.1 ओवर)

दूसरी गेंद - प्रसिद्ध कृष्णा ने विपराज निगम (12) को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया (202/7 - 19.2 ओवर)

तीसरी गेंद - प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर नए बल्लेबाज कुलदीप यादव ने एक लिया और डेविड मिलर को स्ट्राइक दे दी (203/7 - 19.3 ओवर)

चौथी गेंद - प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर डेविड मिलर ने छक्का जड़ दिया (209/7 - 19.4 ओवर)

पांचवीं गेंद - प्रसिद्ध कृष्णा की इस गेंद पर डेविड मिलर ने एक आसान-सा सिंगल रन लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि दूसरे छोर पर कुलदीप यादव नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे. (209/7 - 19.5 ओवर)

छठी गेंद - प्रसिद्ध कृष्णा की इस गेंद पर डेविड मिलर एक रन चुराने लगे तो कुलदीप यादव रन आउट हो गए. (209/8 - 20 ओवर, दिल्ली कैपिटल्स की 1 रन से हार)

गुजरात ने दिल्ली को हराया

दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 1 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 210 रन बनाए. इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी. दिल्ली कैपिटल्स को अंतिम दो गेंदों में 2 रन की दरकार थी, लेकिन डेविड मिलर ने पांचवीं गेंद पर सिंगल लेने से मना कर दिया. ऐसे में अंतिम गेंद पर टीम को 2 रन की जरूरत थी, लेकिन इस पर कुलदीप यादव रन आउट हो गए. इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने मैच 1 रन से अपने नाम किया.