IPL में हनी-ट्रैप का खौफ! होटल रूम में नो एंट्री, मैदान पर नो स्मार्ट ग्लास, फिक्सिंग रोकने के लिए BCCI का 'मेगा प्लान'

BCCI Bans Smart Sunglasses: बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 में सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों और अधिकारियों द्वारा स्मार्ट सनग्लासेज के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग फीचर्स के कारण इन डिवाइस को संचार उपकरणों की श्रेणी में रखा गया है.
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BCCI Bans Smart Sunglasses: बीसीसीआई की एंटी-करप्शन यूनिट (ACSU) ने चल रहे आईपीएल में खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों द्वारा स्मार्ट सनग्लासेज के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. बोर्ड ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि इन चश्मों में लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग जैसे फीचर्स हैं. ये मोबाइल डेटा या वाई-फाई के जरिए संचालित होते हैं. बीसीसीआई ने यह भी नोट किया है कि कुछ कंपनियां जानबूझकर इन स्मार्ट चश्मों को खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को बेच रही हैं.
बोर्ड के अनुसार, ये डिवाइस केवल चश्मे नहीं बल्कि संचार के शक्तिशाली माध्यम हैं. इनमें लाइव स्ट्रीमिंग करने, टेक्स्ट मैसेज भेजने और प्राप्त करने के साथ-साथ ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की क्षमता मौजूद है. तकनीकी रूप से उन्नत होने के कारण ये उपकरण खेल की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.
पीएमओए (PMOA) के न्यूनतम मानकों के तहत, बीसीसीआई ने इन चश्मों को 'ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस' और 'कम्युनिकेशन डिवाइस' दोनों के रूप में वर्गीकृत किया है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 'प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया' (PMOA) के भीतर स्मार्ट गॉगल्स रखना या उनका उपयोग करना पूरी तरह से वर्जित है.
नियमों का उल्लंघन करने पर बीसीसीआई सख्त कार्रवाई कर रहा है. हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट में मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना और कड़ी चेतावनी दी गई थी. यह सजा पीएमओए प्रोटोकॉल के उल्लंघन के तहत पहली बार के अपराध के रूप में दी गई थी.
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बीसीसीआई ने निर्देश दिया है कि मैच के दिनों में पीएमओए (जैसे डगआउट और ड्रेसिंग रूम) में प्रवेश करने से पहले सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को अपने स्मार्ट सनग्लासेज, मोबाइल फोन और स्मार्टवॉच सुरक्षा संपर्क अधिकारी (SLO) के पास जमा कराने होंगे. यदि कोई खिलाड़ी या अधिकारी इन डिवाइस को जमा करने में विफल रहता है, तो इसे पीएमओए प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर आईपीएल 2026 के नियमों के तहत भारी जुर्माना, निलंबन या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
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इस साल कोड ऑफ कंडक्ट के कई उल्लंघन देखे गए हैं, जिसके कारण सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया है. बीसीसीआई ने सुरक्षा टीम की अनुमति के बिना खिलाड़ियों के देर रात बाहर जाने पर रोक लगा दी है. इसके अलावा, 'हनी-ट्रैपिंग' और सुरक्षा जोखिमों के डर से खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के होटल के कमरों में मेहमानों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है.
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