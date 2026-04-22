Earth Day: IPL 2026 बना 'ऑक्सीजन' का कारखाना! BCCI की इस अनोखी पहल ने जीता दुनिया का दिल

IPL 2026 Becomes an Oxygen Factory: आईपीएल में जब कोई गेंदबाज डॉट गेंद फेंकता है, तो बल्लेबाजी टीम निराश होती है और गेंदबाजी टीम खुश, लेकिन अब एक डॉट गेंद पूरे देश को खुश करने वाली है. Earth Day 2026 के मौके पर हम आपके लिए उस अनोखी पहल के बारे में बता रहे हैं, जो आईपीएल 2026 को बेहद खास और अलग सीजन बना रही है. इस बार बीसीसीआई (BCCI) और टाटा ग्रुप (Tata Group) की साझेदारी ने क्रिकेट के मैदान को पर्यावरण की रक्षा से जोड़ दिया है.

ये कहना गलत नहीं होगा कि आईपीएल 2026 अब 'ऑक्सीजन' का कारखाना बन चुका है. क्योंकि 19वें सीजन के हर मैच में गिरने वाली हर एक 'डॉट बॉल' का मतलब है भारत के भविष्य के लिए 19 नए पेड़. आइए जानते हैं इस खास पहल के बारे में...

आखिर क्या है 'ग्रीन डॉट बॉल' पहल?

आईपीएल 2026 के लिए बीसीसीआई और टाटा ग्रुप ने मिलकर एक शानदार पहल शुरू की है. इस पहल के तहत टाटा आईपीएल के दौरान फेंकी जाने वाली हर डॉट गेंद (Dot Ball) के बदले में बीसीसीआई 19 पेड़ लगाएगा. इस मुहिम का मकसद क्रिकेट के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना और भारत को और अधिक हरा-भरा बनाना है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खास है '19 पेड़' का आंकड़ा?

बीसीसीआई ने इस पहल को 'ग्रीन डॉट' नाम दिया है. इस सीजन में चल रहे हर मैच में जब भी कोई गेंदबाज ऐसी गेंद डालता है, जिस पर रन नहीं बनता, तो स्कोरबोर्ड पर डॉट की जगह एक छोटा 'पेड़' या ग्रीन बॉल दिखाई देती है. हर डॉट बॉल के जरिए 19 पेड़ लगाए जाने हैं. यह आईपीएल का 19वां सीजन है, इसलिए 19 पेड़ लगाने का आंकड़ा तय किया गया है.

पर्यावरण के लिए क्यों खास है ये पहल?

आज पूरी दुनिया अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस भी मना रही है. आईपीएल में ग्रीन डॉट की पहल पर्यावरण के लिए बेहद खास है, क्योंकि क्रिकेट भारत में एक धर्म की तरह है और जब खेल के सबसे बड़े मंच से पर्यावरण सुधार की बात होती है, तो उसका प्रभाव दूरगामी होता है. बीसीसीआई की इस पहल से न केवल प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि युवा प्रकृति से जुड़ेंगे.

IPL 2026 के हर एक मैच से कितने पेड़ लगेंगे?

आईपीएल के एक टी20 मैच में औसतन 40 से 50 डॉट गेंदें फेंकी जाती हैं. मतलब ये कि एक मैच से ही करीब 760 से 950 पेड़ लगाने का संकल्प पूरा हो जाता है. पूरे आईपीएल सीजन के दौरान हजारों डॉट गेंदें डाली जाएंगी, जिसका मतलब है कि सीजन के अंत तक भारत में लाखों नए पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी. इस पहल को जानने के बाद फैंस अब डॉट बॉल पर ज्यादा खुशी मनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यह 'खाली' गेंद भविष्य में 'शुद्ध ऑक्सीजन' देने वाली है.

आईपीएल 2026 में अब तक कितनी डॉट बॉल फेंकी जा चुकी हैं?

अभी तक टूर्नामेंट के लगभग आधे मैच (30+ मैच) पूरे हो चुके हैं. इतने मैचों के बाद 2308 गेंदें डॉट फेंकी जा चुकी हैं. मतलब यह कि पहल के अनुसार 43,852 पेड़ लगाए जाना तय है. टूर्नामेंट के पहले 10 मैचों में ही करीब 772 डॉट गेंदें फेंकी गई थीं. अभी आधा सीजन बचा हुआ है. अगर इतनी ही डॉट गेंदें और रहती हैं, तो कुल पेड़ों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच सकता है.

ये भी पढ़ें: 715 छक्कों का जादूगर...IPL 2026 में करा रहा बेइज्जती... 1-1 रन को तरस गया ये खूंखार बल्लेबाज