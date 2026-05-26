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Hindi Newsक्रिकेटरिकॉर्ड ब्रेकर सीजन बना IPL 2026, टूट गए छक्के-शतकों के सारे महा-रिकॉर्ड; पहली बार सच हुई ये 8 अनोखी चीजें

रिकॉर्ड ब्रेकर सीजन बना IPL 2026, टूट गए छक्के-शतकों के सारे महा-रिकॉर्ड; पहली बार सच हुई ये 8 अनोखी चीजें

IPL 2026 Record-Breaking Season: आईपीएल 2026 रिकॉर्ड ब्रेकर सीजन साबित हुआ है. इस बार 8 ऐसे रिकॉर्ड बने हैं, जो इतिहास में पहले कभी किसी ने सोचे तक नहीं थे. आइए एक-एक करके जान लेते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 26, 2026, 06:34 AM IST
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IPL 2026 Record Breaking Season
IPL 2026 Record Breaking Season

IPL 2026 Record-Breaking Season: अगर आप सोच रहे हैं कि आईपीएल 2026 पिछले सीजनों जैसा ही एक आम सीजन था, तो आप बिल्कुल गलत हैं. 19वां सीजन रनों का ऐसा सैलाब लेकर आया, जिसने इतिहास के हर बड़े रिकॉर्ड को तिनके की तरह बहा दिया. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का लीग स्टेज खत्म हो चुका है और इस सीजन ने क्रिकेट के मायने पूरी तरह बदल दिए हैं. इस सीजन के केवल 70 मैचों में ही 61 बार 200 या उससे ज्यादा का स्कोर बन चुका है. सबसे ज्यादा छक्के, सबसे ज्यादा शतक और सबसे खराब फील्डिंग के मामले में यह सीजन चौंकाने वाला रहा है.

आइए विस्तार से जानते हैं उन 8 बड़े और हैरान करने वाले ट्रेंड्स के बारे में, जो यह साबित करते हैं कि ऐसा 'तबाही' वाला आईपीएल इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था.

1. इतिहास का सबसे तेज और 'खूंखार' रनरेट (9.85)

इस सीजन में बल्लेबाजों ने टेस्ट या वनडे की तरह नहीं, बल्कि वीडियो गेम की तरह बैटिंग की है. आईपीएल 2026 का ओवरऑल रनरेट 9.85 रहा है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है. साल 2022 तक आईपीएल का रनरेट कभी 9 के पार भी नहीं गया था. इससे पहले 2025 में 9.62 रनरेट था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड भी टूट चुका है.

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2. 61 बार बना 200+ का स्कोर

आईपीएल 2026 में रनों का सैलाब आया है. आईपीएल 2025 में जहां 52 बार 200 से अधिक का स्कोर बना था, जिसे देखकर दुनिया दंग थी, लेकिन आईपीएल 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 61 तक पहुंच गया. दिलचस्प बात यह है कि साल 2022 तक किसी भी एक सीजन में 20 से ज्यादा बार 200+ स्कोर नहीं बने थे.

3. पहली पारी का औसत स्कोर पहुंचा 192

इस सीजन में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने विरोधी गेंदबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं दिया. आईपीएल 2026 में पहली पारी का औसत स्कोर 192 रन रहा, जो आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ा है. इससे पहले 2025 में यह 191 और 2024 में 190 था.

4. शतकों की 'झड़ी'

इस सीजन के सिर्फ लीग मैचों में ही बल्लेबाजों के बल्ले से 14 आतिशी शतक निकल चुके हैं. यह किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा शतकों के ऑल-टाइम रिकॉर्ड (2024 में 14 शतक) की बराबरी है. चूंकि अभी प्लेऑफ के 4 बड़े मैच बाकी हैं, इसलिए इस रिकॉर्ड का टूटना लगभग तय माना जा रहा है.

5. छक्कों का 'महा-सेंचुरी ट्रैक'

आईपीएल 2024 में 1260 और 2025 में 1294 सिक्स लगे थे, लेकिन आईपीएल 2026 ने इन दोनों रिकॉर्ड्स को बहुत पीछे छोड़ दिया है. इस सीजन में अब तक 1349 गगनचुंबी छक्के लग चुके हैं. गेंदबाजों की हालत यह थी कि इस सीजन में फेंकी गई लगभग हर 12वीं गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी.

6. पहली बार पावरप्ले में रनरेट 10 के पार

टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी टूर्नामेंट में शुरुआती 1 से 6 ओवर (Powerplay) का रनरेट 10 के जादुई आंकड़े के पार पहुंच गया है. इससे पहले आईपीएल 2025 में यह 9.60 और 2024 में 9.47 था. साल 2022 तक पावरप्ले का रनरेट कभी 9 तक भी नहीं पहुंच पाता था.

7. पेसर्स-स्पिनर्स दोनों इतिहास में सबसे महंगे साबित हुए

बल्लेबाजों के विस्फोटक अंदाज के सामने गेंदबाजों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी. यह सीजन स्पिन और तेज गेंदबाजों, दोनों के लिए इतिहास का सबसे महंगा सीजन साबित हुआ. स्पिन गेंदबाजों ने इस साल 9.26 की इकोनॉमी से रन लुटाए, जो आईपीएल इतिहास में सबसे खराब है (2025 में 8.86 और 2024 में 8.68 थी). वहीं तेज गेंदबाजों की स्थिति और भी खौफनाक रही. पेसर्स ने इस सीजन में 9.94 की इकोनॉमी से रन दिए हैं, जो आईपीएल इतिहास का सबसे शर्मनाक आंकड़ा है.

8. इस बार रिकॉर्ड 169 कैच छूटे

इस सीजन में फील्डर्स ने कुल 169 कैच टपकाए. हालांकि, यह पिछले सीजन (2025 में रिकॉर्ड 188 कैच छूटे थे) से थोड़ा बेहतर है, लेकिन 2022 के बाद से लगातार हर सीजन में 148 से ज्यादा कैच छूट रहे हैं.

ये भी पढ़ें: पानी पिलाने और तालियां बजाने में बीत गया पूरा सीजन, IPL 2026 के वो 5 दिग्गज जिन्हें टीम ने कर दिया 'नजरअंदाज'

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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