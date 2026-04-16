IPL 2026 में RCB का चैंपियन बनना तय! आग उगल रहे ये 2 खूंखार गेंदबाज, मिसाइल की तरह फेंकते हैं गेंद

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर काबिज है. IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम के अभी तक 5 मैचों में 4 जीत और 1 हार के साथ 8 अंक हो गए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पिछली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी और इस बार भी वह अपने खिताब का बचाव करने के लिए तैयार हैं.
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IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर काबिज है. IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम के अभी तक 5 मैचों में 4 जीत और 1 हार के साथ 8 अंक हो गए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पिछली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी और इस बार भी वह अपने खिताब का बचाव करने के लिए तैयार हैं. IPL 2025 की तरह IPL 2026 में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम एक बार फिर ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दो खतरनाक तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड फॉर्म में हैं और वह अपनी टीम को IPL 2026 की ट्रॉफी जिताने के लिए तैयार हैं. भुवनेश्वर कुमार IPL 2026 के 5 मैचों में 24.85 की गेंदबाजी औसत से 7 विकेट हासिल कर चुके हैं. इस दौरान भुवनेश्वर कुमार का इकोनॉमी रेट 8.70 का रहा है. वहीं, जोश हेजलवुड IPL 2026 के 2 मैचों में 21.33 की गेंदबाजी औसत से 3 विकेट हासिल कर चुके हैं. इस दौरान जोश हेजलवुड का इकोनॉमी रेट 8.00 का रहा है.
भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को ट्रॉफी जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी. जोश हेजलवुड ने IPL 2025 के 12 मैचों में 17.54 की गेंदबाजी औसत से 22 विकेट झटके थे. वहीं, भुवनेश्वर कुमार ने IPL 2025 के 14 मैचों में 28.41 की गेंदबाजी औसत से 17 विकेट झटके थे. भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने IPL 2025 की ट्रॉफी जीती थी. भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने IPL 2026 में बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन कर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि वह इस बार भी अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को ट्रॉफी जिताकर ही दम लेंगे.
बता दें कि बुधवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम 20 ओवर में 146 रन पर ऑल आउट हो गई. इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को 20 ओवर में 147 रन का टारगेट मिला था. जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 15.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 29 गेंद बाकी रहते ही हरा दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए रसिख सलाम डार ने 24 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट निकाले. क्रुणाल पंड्या ने 2 विकेट और जोश हेजलवुड ने 1 विकेट हासिल किए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 5 में से 4 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में 'नंबर-1' बन गई है. वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 5 में से 3 मुकाबले गंवाकर सातवें स्थान पर मौजूद है.