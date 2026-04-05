भुवनेश्वर का ऐतिहासिक 'दोहरा शतक', आईपीएल में रचा इतिहास, अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी

IPL Most Wickets: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने रविवार (5 अप्रैल) को इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज करा लिया है. वह आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले दुनिया के केवल पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं. भुवनेश्वर ने यह अभूतपूर्व उपलब्धि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान हासिल की. उनकी इस सफलता ने उन्हें आईपीएल के महानतम गेंदबाजों की श्रेणी में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है.

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भुवनेश्वर अब दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने अपने साथी भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल के साथ 200 विकेट क्लब में जगह बनाई है. चहल लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं. आंकड़ों की बात करें तो चहल के नाम 176 मैचों में 22.68 की औसत से 224 विकेट हैं, जबकि भुवनेश्वर ने 192वें मैच में 200 विकेट का आंकड़ा छुआ है. इस सूची में तीसरे स्थान पर सुनील नरेन (193 विकेट) और चौथे पर पीयूष चावला जैसे दिग्गज शामिल हैं.

कौन बना 200वां ऐतिहासिक शिकार?

भुवनेश्वर कुमार ने चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को आउट कर अपना 200वां विकेट पूरा किया. यह एक क्लासिक तेज गेंदबाज का विकेट था. भुवी ने ऑफ-स्टंप के बाहर एक हार्ड-लेंथ गेंद फेंकी जो तेजी से ऊपर की ओर उठी. म्हात्रे ने इस पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण वे गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाए. गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर मिड-ऑफ की ओर हवा में उछल गई, जहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने एक आसान सा कैच लपका.

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विराट और साल्ट आक्रामक शुरुआत दिलाई

चिन्नास्वामी के मैदान पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने बल्लेबाजी करते हुए जबरदस्त खेल दिखाया. टीम की शुरुआत शानदार रही. विराट कोहली ने 18 गेंदों में 28 रन बनाकर लय पकड़ी. उनके साथ सलामी जोड़ीदार फिल साल्ट ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए मात्र 30 गेंदों में 46 रनों की तेज तर्रार पारी खेली. इन दोनों ने पावरप्ले का भरपूर फायदा उठाया और चेन्नई के गेंदबाजों को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया.

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पडिक्कल, पाटीदार और डेविड ने कैसे मचाई तबाही?

शुरुआती मंच मिलने के बाद मध्यक्रम ने चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. देवदत्त पडिक्कल ने मात्र 29 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान रजत पाटीदार ने केवल 19 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए. असली तूफान टिम डेविड की बल्लेबाजी से आया. डेविड ने मात्र 25 गेंदों में नाबाद 70 रनों की लुभावनी पारी खेली, जिसमें 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. पाटीदार और डेविड के बीच मात्र 35 गेंदों में 99 रनों की अटूट साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत आरसीबी ने 20 ओवरों में 250/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया. इस पारी के दौरान आरसीबी के बल्लेबाजों ने कुल 19 छक्के जड़े.