IPL 2026 के बीच शेड्यूल में बड़ा बदलाव, मई में होगी CSK और गुजरात की भिड़ंत, यहां देखें पूरी डिटेल

इंडियन प्रीमीयर लीग के 19वें सीजन का आज 21 वां मुकाबला खेला जा रहा है. यह मैच राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाना है. मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया है. पहले गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो मुकाबला 26 अप्रैल 2026 को अहमदाबाद में दोपहर में खेला जाना था, अब उसे बदल दिया गया है.अब यह मैच अहमदाबाद की जगह चेन्नई के एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. साथ ही मैच के समय में भी बदलाव किया गया है और यह मुकाबला अब भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा.

बदल गई तारीख

इस बदलाव के कारण चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ और गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल के बीच होने वाला वापसी मुकाबला, जो पहले 21 मई 2026 को होना तय था, अब अहमदाबाद के बजाय नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच अब भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा.यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि 26 अप्रैल 2026 को अहमदाबाद और गुजरात के अन्य इलाकों में नगर निगम चुनाव होने हैं. सुरक्षा और आयोजन से जुड़ी वजहों को देखते हुए आईपीएल शेड्यूल में बदलाव किया गया है.

ये है असली वजह

इससे पहले भी चार राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल दो हिस्सों में जारी किया गया था. शुरुआत में पहले 20 मैचों का कार्यक्रम घोषित किया गया था, और बाद में जब चुनाव की तारीखें सामने आईं तो टूर्नामेंट के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी किया गया. हालांकि अभी तक प्लेऑफ का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है. उम्मीद है कि जल्द ही सेमीफाइनल और फाइनल मैचों की तारीखें भी जारी कर दी जाएंगी.

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दोनों ही टीमों की खराब शुरुआत

अगर IPL 2026 में दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो शुरुआती 20 मुकाबलों के बाद चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स दोनों ही संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 मैचों में सिर्फ 1 जीत दर्ज की है और 2 अंकों के साथ वह अंक तालिका में 9वें स्थान पर है. वहीं गुजरात टाइटन्स 4 में से 2 मैच जीतकर और 2 हार के साथ 5वें स्थान पर बनी हुई है. गुजरात ने लखनऊ और दिल्ली के खिलाफ जीत हासिल की है, जबकि पंजाब और राजस्थान के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा है. दूसरी तरफ चेन्नई ने अपनी एकमात्र जीत दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दर्ज की है.

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