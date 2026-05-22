IPL 2026: CSK पर लगा सबसे बड़ा धब्बा...19 साल में पहली बार हुई ऐसी हालत, ऋतुराज की कप्तानी में गजब बेइज्जती!

IPL 2026 GT vs CSK Match 66 Result: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए आईपीएल 2026 के 66वें मैच में वो हुआ, जिसकी कल्पना चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के किसी भी फैन ने सपने में भी नहीं की होगी. गुजरात टाइटंस (GT) के हाथों मिली 89 रनों की करारी और दर्दनाक शिकस्त ने चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने की बची-कुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

यह हार सिर्फ प्लेऑफ की रेस से बाहर होने का झटका नहीं थी, बल्कि रनों के लिहाज से आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स की अब तक की सबसे शर्मनाक और सबसे बड़ी हार बन गई है. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में चेन्नई की पूरी टीम गुजरात के 229 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और महज 13.4 ओवरों में 140 रन बनाकर ऑलआउट हो गई.

अहमदाबाद में मिली 89 रनों की यह करारी हार चेन्नई सुपर किंग्स के माथे पर एक ऐसा कलंक छोड़ गई है, जिसे चाहकर भी फैंस भूल नहीं पाएंगे. इससे पहले साल 2013 में मुंबई इंडियंस ने उसे 60 रनों से मात दी थी, जो पिछले 13 सालों से सीएसके की सबसे बड़ी हार थी. गुजरात के खिलाफ 89 रनों की शर्मनाक हार के चलते चेन्नई सुपर किंग्स पर एक ऐसा धब्बा लगा है, जिस पर येलो आर्मी के फैंस यकीन नहीं कर पा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लगातार तीन सीजन से टूट रहा प्लेऑफ का सपना

दरअसल, महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जिस चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी में 5 ट्रॉफी जिताकर इस लीग के इतिहास की सबसे निरंतर और कामयाब टीम बनाया था, ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व में उस सुनहरी विरासत को बहुत बड़ा झटका लगा है. आईपीएल इतिहास के 19 सालों में यह पहली बार हुआ है, जब चेन्नई सुपर किंग्स लगातार तीन सीजन (2024, 2025 और 2026) में प्लेऑफ का टिकट हासिल करने में नाकाम रही है.

धोनी के दौर में जिस टीम के लिए प्लेऑफ (अंतिम 4) में जगह बनाना एक बेहद सामान्य बात मानी जाती थी, आज वह लगातार नॉकआउट की रेस से बाहर होकर पॉइंट्स टेबल में निचले पायदानों पर संघर्ष करती दिख रही है. पिछले 3 सालों से यह सिलसिला लगातार जारी है.

आईपीएल (IPL) इतिहास में रनों के लिहाज से CSK की सबसे बड़ी हार

89 रन – बनाम गुजरात टाइटंस (GT), अहमदाबाद, 2026

60 रन – बनाम मुंबई इंडियंस (MI), मुंबई, 2013

54 रन – बनाम पंजाब किंग्स (PBKS), मुंबई, 2022

50 रन – बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), चेन्नई, 2025

46 रन – बनाम मुंबई इंडियंस (MI), चेन्नई, 2019

सातवें पायदान पर सिमटा सफर

अगर आईपीएल 2026 की अंतिम पॉइंट्स टेबल के समीकरणों पर नजर डालें, तो चेन्नई सुपर किंग्स का यह सीजन बेहद लाचार नजर आता है. इस टीम ने 14 मैचों में 6 जीत और 8 हार के साथ 12 अंक हासिल किए हैं. गुजरात के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद चेन्नई की टीम 12 अंकों के साथ सातवें पायदान पर फिसलकर आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो गई.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 Top 2 Qualification: ऐसे टॉप 2 में एंट्री मार सकती है काव्या मारन की टीम, जानिए GT की गद्दी छीनने का आसान समीकरण