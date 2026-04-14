IPL 2026 का सबसे 'फिसड्डी' कप्तान....ना रन बना रहे...ना कप्तानी में दिख रहा जलवा....टीम पर बन चुका 'बोझ'!

IPL 2026 biggest underperforming captain: आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सभी 10 टीमों के कप्तान भारतीय हैं. ईशान किशन पहली दफा कप्तानी कर रहे हैं. एक तरफ रजत पाटीदार, ईशान किशन, रियान पराग जैसे युवा कप्तानों का जलवा है, तो वहीं इस लीग में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान की हालत सबसे खराब है. जी हां, ऋतुराज गायकवाड़ के लिए यह सीजन अब तक किसी डरावने सपने जैसा रहा है. उनके आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि ऋतुराज इस समय लीग के सबसे 'फिसड्डी' कप्तान साबित हो रहे हैं. न तो उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं और न ही उनकी कप्तानी में वो पुराना 'मास्टरमाइंड' वाला जादू दिख रहा है. ऋतुराज महज 14 की औसत से रन बनाकर अपनी ही टीम पर 'बोझ' बनते नजर आ रहे हैं.

कैसे सबसे फिसड्डी कप्तान हैं ऋतुराज गायकवाड़?

आईपीएल 2026 में 21 मैचों के बाद तक के हालात देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ सबसे फिसड्डी कप्तान बन चुके हैं. वो बाकी 9 कप्तानों से अब तक रन बनाने और स्ट्राइक रेट दोनों में पीछे हैं. चेन्नई की टीम के लिए अब तक चार मैचों में ओपन करते हुए उन्होंने 14.00 की खराब औसत और 103.70 के निराशाजनक स्ट्राइक रेट से सिर्फ 56 रन किए हैं. हाई स्कोर 28 रन है. पहले 4 मैचों में वो सिर्फ 4 चौके और 1 छक्का लगा सके हैं. उनकी कप्तानी में टीम पहले तीनों मैच हारी थी. आखिरी यानी चौथे मैच में टीम ने जीत हासिल की, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 15 रन बना सके थे.

आईपीएल 2026 के टॉप 2 कप्तान

आईपीएल 2026 में अब तक सबसे हिट कप्तान अगर कोई रहा है तो वो ईशान किशन हैं, जो सनराइजर्स हैदराबाद को लीड कर रहे हैं. उन्होंने 5 मैचों में 42.60 की औसत और 190.17 के स्ट्राइक रेट से कुल 213 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. उनकी कप्तानी में हैदराबाद की टीम ने 5 में से 2 मैच जीतकर प्वाइंट टेबल में नंबर 4 पर कब्जा कर रखा है.

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किशन बढ़िया लय में दिख रहे हैं. आने वाले मैचों में वो और बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे. ईशान के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का नाम है, जिन्होंने अब तक 4 मैचों में 214 के स्ट्राइक रेट से 195 रन बना चुके हैं, जिसमें 18 छक्के और 11 चौके शामिल हैं. पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम अब तक 4 में से 3 जीत के साथ नंबर 3 पर काबिज है.

ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े

ऋतुराज को आईपीएल में 75 मैचों का अनुभव है. वो पिछले 6 साल से इस लीग में खेल रहे हैं. साल 2020 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेब्यू किया था. अब तक 75 मैचों में 38.76 की औसत और 136.50 के स्ट्राइक रेट से 2558 रन बना चुके हैं. उनके नाम 20 अर्धशतक और 2 शतक भी हैं, लेकिन आईपीएल 2026 में ऋतुराज उस लय में नहीं दिखे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. ना तो उन्हें शुरुआत बढ़िया मिली है और ना ही वो कप्तानी में अच्छा कर पाए हैं.

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