IPL 2026: एक हार से बिगड़ गया CSK का गणित, मैच के बाद नाखुश हुए चेन्नई के कप्तान, इन्हें ठहराया जिम्मेदार

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 20 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 187 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सामने जीत के लिए 188 रन का टारगेट रखा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने जवाब में 16.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 188 रन बनाते हुए यह मैच 7 विकेट से जीत लिया.

एक हार से बिगड़ गया CSK का गणित

एक हार के साथ ही अब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम फंस गई है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अब IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए आखिरी दो मैच बड़े अंतर के साथ जीतने होंगे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम फिलहाल 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में छठे नंबर पर पहुंच गई है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के आखिरी दो मैच सनराइजर्स हैदराबाद (18 मई) और गुजरात टाइटंस (21 मई) के खिलाफ है.

मैच के बाद नाखुश हुए चेन्नई के कप्तान

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने हार के बाद कहा, 'मुझे लगा कि तेज गेंदबाजों के लिए पिच में कुछ मदद थी. आप जानते हैं, जब हमने बैटिंग की, तो हमें हार्ड लेंथ पर शॉट लगाना मुश्किल लगा, शायद उनके गेंदबाजों ने इसे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, लेकिन मुझे लगता है कि हम 160 या 170 रन बनाने की सोच रहे थे और हमने 180 रन बना लिए. इसलिए मुझे लगा कि बैटिंग के लिहाज से हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इसका श्रेय उन्हें (LSG) जाता है.'

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'पता नहीं पिच बेहतर हुई या नहीं'

ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, 'LSG ने बहुत अच्छी बैटिंग की और पता नहीं पिच बेहतर हुई या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ जबरदस्त शॉट खेले. हम शॉर्ट गेंद फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप जानते हैं, जोश इंग्लिस ने पिछले मैच में अलग तरह से बैटिंग की थी. इसलिए हमें एक प्लान बनाना पड़ा और निश्चित रूप से मिचेल मार्श एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो शॉर्ट गेंद को बहुत अच्छे से खेलते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि हम बस हार्ड लेंथ पर गेंद डालने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल टेस्ट मैच वाली लेंथ पर.'

हमने एग्जीक्यूशन में चूक की

ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, 'हमें लगा कि पिच में कुछ है, गेंद अच्छे से मूव कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि LSG ने कुछ बहुत अच्छे शॉट खेले. हमने कुछ जगहों पर या कुछ गेंदों पर एग्जीक्यूशन में चूक की, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ जबरदस्त शॉट खेले, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो, जब हमारे ओपनिंग बल्लेबाज आउट हो गए, तो हमें लगा कि उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों को भी शुरुआत में काफी मुश्किल हुई.'

मिडिल ऑर्डर में कुछ कमी थी

ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, 'कभी-कभी विरोधी टीम आपसे बेहतर क्रिकेट खेल सकती है, इसलिए आपको इसे स्वीकार करना ही पड़ता है. मुझे लगता है कि पिछले मैच में भी LSG ने शुरुआत में हमसे बेहतर क्रिकेट खेला था, लेकिन हमने जबरदस्त वापसी की. इसलिए हमने अपना दम दिखाया. आज भी, मुझे लगता है कि बैटिंग के लिहाज से, युवा खिलाड़ी कार्तिक शर्मा ने जिस तरह का आत्मविश्वास दिखाया, और 70 या 80 के आस-पास रन बनाए, वह देखना बहुत अच्छा लगा. इसलिए, एक टीम के तौर पर, जैसा कि मैंने कहा, आप जानते हैं, मिडिल ऑर्डर में अभी भी कुछ कमी थी. '

एक खराब दिन था

ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, 'टूर्नामेंट के आखिरी कुछ मैचों में जाते हुए, मुझे पूरा भरोसा है कि बैटिंग के लिहाज से हमने लय पकड़ ली है और बॉलिंग में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. आज बस एक खराब दिन था, लेकिन आने वाले कुछ मैचों के लिए मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है.'