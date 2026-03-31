नया सीजन, नए खिलाड़ी, लेकिन कहानी वही पुरानी... साल भर में दूर नहीं हुई चेन्नई सुपर किंग्स की कमजोरी, 3 खिलाड़ी बने विलेन

IPL 2026 का तीसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक शतकीय पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स (RR) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 8 विकेट से हरा दिया. वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाया. गुवाहाटी के मैदान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 19.4 ओवर में 127 रन पर ऑल आउट हो गई. जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 12.1 ओवर में 2 विकेट पर 128 रन बनाते हुए 8 विकेट से यह मैच जीत लिया.

नया सीजन, नए खिलाड़ी, लेकिन कहानी वही पुरानी

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम पिछले 2025 सीजन में 14 में 10 से मैच हारकर प्वाइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर रही थी. IPL 2026 सीजन में भी चेन्नई सुपर किंग्स की वही पुरानी कहानी रही. IPL 2026 के पहले ही मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का बैटिंग ऑर्डर बुरी तरह तहस-नहस हो गया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए. आइए एक नजर डालते हैं कि राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कौन से 3 खिलाड़ी सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.

1. संजू सैमसन

संजू सैमसन IPL में इस बार चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए ओपनिंग करने उतरे और महज 7 गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हुए. संजू सैमसन अपनी पारी में महज एक चौका ही लगा पाए. संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने अपना शिकार बनाया. संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन वह राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ IPL 2026 के पहले ही मैच में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए.

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2. ऋतुराज गायकवाड़

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ IPL 2026 के पहले ही मैच में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए. ऋतुराज गायकवाड़ महज 11 गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हुए. ऋतुराज गायकवाड़ अपनी पारी में महज एक चौका ही लगा पाए. राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन लौटा दिया.

3. आयुष महात्रे

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे और पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले ही आउट हो गए. आयुष महात्रे को राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने अपना शिकार बनाया. नांद्रे बर्गर ने आयुष महात्रे को विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करा दिया. 19 रन के स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपने 3 विकेट गंवा दिए.