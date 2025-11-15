Advertisement
IPL 2026: अब MS Dhoni के साथ गर्दा उड़ाएंगे संजू सैमसन, CSK ने येलो जर्सी के साथ किया वेलकम, मिलेंगे इतने करोड़

IPL 202630 साल के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन आधिकारिक रूप से चेन्नई सुपर किंग्स के हो गए हैं. IPL 2026 नीलामी से पहले CSK में उनका वेलकम किया है. उन्हें राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड डील के जरिए चेन्नई अपने पाले में लाई है. बदले में 2 खिलाड़ी आरआर को दिए हैं. 

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 15, 2025, 11:22 AM IST
Sanju Samson
IPL 2026: आईपीएल 2026 में संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ही खेलेंगे. ये कंफर्म हो गया है. खुद चेन्नई सुपर किंग्स ने 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर करके ये जानकारी दी है. संजू के बदले चेन्नई की टीम ने अपने 2 स्टार खिलाड़ी रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन राजस्थान रॉयल्स को दिए हैं. यह आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड है.

संजू सैमसन अपने साथ अपार अनुभव लेकर चेन्नई सुपर किंग्स में आए हैं. उन्होंने अपने आईपीएल करियर में 4500 से ज्यादा रन बनाए हैं. उनके इस लीग में पास एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है. संजू ने अपनी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स को 2022 सीजन के फाइनल में पहुंचाया था.

 

संजू सैमसन को कितने करोड़ मिलेंगे?

रवींद्र जडेजा ने 12 साल तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला. चेन्नई ने पिछले सीजन जडेजा को 18 करोड़ दिए थे, लेकिन राजस्थान ने उन्हं प्लेयर ट्रेड के जरिए अपने साथ 14 करोड़ में जोड़ा है. इसलिए अगले सीजन उन्हें 4 करोड़ कम मिलेंगे. वहीं चेन्नई टीम में आए संजू सैमसन को 18 करोड़ रुपए सैलरी मिलेगी.

संजू सैमसन का आईपीएल करियर कैसा रहा?

संजू सैमसन ने 2013 के सीजन में आईपीएल डेब्यू किया था. वो अब तक 3 टीमों के लिए खेल चुके हैं. 2016 से 2017 तक वो दिल्ली कैपिटल्स में रहे. 2017 से 2025 तक राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले. अब चेन्नई सुपर किंग्स उनकी चौथी टीम बनी है. आईपीएल के 176 मैचों में उन्होंने 4704 रन बनाए हैं, जिनमें 3 शतक और 26 फिफ्टी शामिल हैं.

सीएसके की तरफ से क्या कहा गया?

चेन्नई सुपर किंग्स के प्रबंध निदेशक, केएस विश्वनाथन ने कहा 'किसी भी टीम के सफर में बदलाव कभी आसान नहीं होता. रवींद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी को टीम से बाहर करना, जो एक दशक से भी ज़्यादा समय से फ्रैंचाइज का अभिन्न अंग रहे हैं, और सैम कुरेन को टीम से बाहर करना टीम के इतिहास में हमारे द्वारा लिए गए सबसे कठिन फैसलों में से एक था.

सीएसके की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियली बयान में कहा गया कि 'यह फसला जडेजा और कुरेन दोनों के साथ आपसी समझ के साथ लिया गया. हम जडेजा के असाधारण योगदान और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत के लिए बेहद आभारी हैं. हम जडेजा और कुरेन दोनों के भविष्य के लिए शुभकामनाए देते हैं. हम संजू सैमसन का भी स्वागत करते हैं, जिनके कौशल और उपलब्धियां हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करती हैं. यह फैसला बहुत सोच-समझकर, सम्मान और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ लिया गया है.'.

चेन्नई के लिए कैसा रहा जडेजा का प्रदर्शन?

रवींद्र जडेजा 2012 से सुपर किंग्स के मुख्य खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. 2018, 2021 और 2023 में चेन्नई को खिताब दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका अदा की थी. अपने आईपीएल करियर में जडेजा ने सुपर किंग्स के लिए 150 से जियादा विकेट लिए हैं और 2300 से ज्यादा रन भी बनाए.

