Advertisement
trendingNow13154242
Hindi Newsक्रिकेटCSK की ओपनिंग जोड़ी तैयार...ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ये तूफानी बल्लेबाज मचाएगा तबाही, भारत को जिता चुका है वर्ल्ड कप

CSK की ओपनिंग जोड़ी तैयार...ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ये तूफानी बल्लेबाज मचाएगा तबाही, भारत को जिता चुका है वर्ल्ड कप

IPL 2026 Chennai Super Kings Opening Pair: चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल इतिहास का सबसे सफल टीमों में शुमार है. उसने अब तक 5 खिताब जीते हैं. अब वो छठे खिताब के लिए मैदान में उतरेगी. चेन्नई ने इस बार एक तगड़ी टीम बनाई है. CSK अपने IPL 2026 अभियान की शुरुआत 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करने जा रही है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 26, 2026, 10:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (X/ CSK)
फोटो क्रेडिट (X/ CSK)

IPL 2026 Chennai Super Kings Opening Pair: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का मंच तैयार है. 28 मार्च से नए सीजन का आगाज़ होने जा रहा है. 5 बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स पूरे जोश और जुनून के साथ मैदान पर उतरने वाली है. इस बार चेन्नई सुपर किंग्स नई ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरेगी. ऋतुराज गायकवाड़ के साथ वह खिलाड़ी पारी का आगाज़ करेगा, जिसने हाल में भारत को टी20 विश्व कप 2026 का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. यह कोई और नहीं बल्कि संजू सैमसन हैं, जो चेन्नई के लिए पहली बार खेलने वाले हैं और 19वें सीजन में ओपनिंग में गर्दा उड़ाएंगे. यह खुद कप्तान ऋतुराज ने कंफर्म किया है.

संजू सैमसन ने टी20 विश्व कप में भारत के लिए तीन बड़े मैचों में कमाल किया था. सुपर 8 के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो की जंग में उन्होंने 97 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया. फिर सेमीफाइनल में 89 रन ठोककर टीम को फाइनल में ले गए और फिर फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 89 रनों की तूफानी पारी खेली और टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए. अब वह चेन्नई के लिए चौके-छक्कों की बारिश करते दिखेंगे.

सीएसके के पास ओपनिंग के 5 विकल्प

चेन्नई सुपर किंग्स के पास ओपनिंग के लिए 5 विकल्प थे ऋतुराज, संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट और सरफराज खान, लेकिन इनमें से संजू और ऋतुराज के साथ टीम ने आगे जाने का फैसला किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

आयुष म्हात्रे नंबर 3 पर खेल सकते हैं

आयुष म्हात्रे ने IPL 2025 के दौरान CSK के लिए डेब्यू किया था और ओपनिंग करते हुए 7 मैचों में 240 रन और 34.28 की औसत के साथ अपनी छाप छोड़ी, लेकिन IPL 2025 के बाद उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. मुंबई और भारत अंडर-19 के लिए खेलते हुए उन्हें लगातार सफलता नहीं मिली है. टी20 फॉर्मेट में 13 मैचों में से उन्होंने 12 मैचों में ओपनिंग की, लेकिन अब वह मिडिल ऑर्डर में नजर आ सकते हैं. इस पोजीशन के लिए सीएसके के पास आयुष म्हात्रे और उर्विल पटेल बढ़िया विकल्प हैं. 

ओपनर के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े

बतौर ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े शानदार हैं. यह खिलाड़ी अब तक 61 मैचों में ओपनिंग करते हुए 44.01 की औसत से कुल 2289 रन बना चुका है. उन्होंने 2 शतक और 17 फिफ्टी मारी हैं. गायकवाड़ अब तक 136.9 के स्ट्राइक रेट से 211 चौके और 86 छक्के मार चुके हैं. आईपीएल करियर में उनके नाम 71 मैचों में 2502 रन दर्ज हैं, जिनमें 2 शतक और 20 फिफ्टी शामिल हैं. 2020 से लेकर अब तक वह चेन्नई टीम का ही हिस्सा हैं.

संजू सैमसन ने आईपीएल में बतौर ओपनर अब तक क्या किया?

संजू सैमसन ने 2014 से लेकर 2025 तक आईपीएल में बतौर ओपनर 31 मैच खेले, जिनमें 26.1 की औसत से कुल 783 रन बनाए हैं. इसमें 4 फिफ्टी शामिल हैं. संजू का ओपनर के तौर पर स्ट्राइक रेट 137.36 का रहा है. उन्होंने 74 चौके और 34 छक्के ओपनिंग करते हुए मारे हैं. अपने आईपीएल करियर में वह 177 मैच खेलकर 2 शतक और 26 फिफ्टी के दम पर 4704 रन बना चुके हैं, जिनमें 119 रन उनकी सबसे बड़ी पारी है. वह 2013 से लेकर इस लीग का हिस्सा हैं और पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11

संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे/उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, एमएस धोनी, नूर अहमद, खलील अहमद, मैट हेनरी

चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम (CSK Full Squad)

एमएस धोनी, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, खलील अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन, गुरजपनीत सिंह, नूर अहमद, श्रेयस गोपाल, अकील होसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फोक्स.

Zee Extra

fallback

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026CSK

Trending news

RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
West Bengal Election 2026
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
Congress News
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
West Bengal Election 2026: बीजेपी ने रेप पीड़िता की मां को दिया टिकट, 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी
ramnavami 2026
West Bengal Election 2026: बीजेपी ने रेप पीड़िता की मां को दिया टिकट, 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
cm yogi adityanath news
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
Strait of Hormuz
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
iran
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
Randhir Jaiswal
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
LPG
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
Tamil Nadu Assembly Election 2026
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा