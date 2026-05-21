IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स की टीम Playoffs से बाहर, गुजरात टाइटंस की टीम ने तोड़ा दिल

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई है. गुरुवार को सीजन के 66वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 89 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा.चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और मुंबई इंडियंस (MI) प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई थी, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), गुजरात टाइटंस (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) प्लेऑफ का टिकट हासिल कर चुकी हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम Playoffs से बाहर

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) इस सीजन 14 में से सिर्फ 6 मैच ही अपने नाम कर सकी. 12 अंकों के साथ फिलहाल ये टीम प्वाइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है. वहीं, 14 में से 9 मुकाबले जीतकर गुजरात टाइंट्स (GT) ने दूसरे पायदान पर मजबूती हासिल कर ली है. इस टीम के पास 18 अंक हैं. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी गुजरात टाइटंस ने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 4 विकेट खोकर 229 रन बनाए. इस टीम को कप्तान शुभमन गिल और साईं सुदर्शन की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई.

गुजरात टाइटंस की टीम ने तोड़ा दिल

दोनों खिलाड़ियों ने 74 गेंदों में 125 रन की साझेदारी की. गिल 37 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 64 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सुदर्शन ने जोस बटलर के साथ दूसरे विकेट के लिए 36 गेंदों में 82 रन जुटाकर टीम को 207 के स्कोर तक पहुंचाया. 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन आउट हुए, जिन्होंने 53 गेंदों में 4 छक्कों और 7 चौकों के साथ 84 रन की पारी खेली. अगली गेंद पर टीम ने राहुल तेवतिया (0) का विकेट गंवा दिया. यहां से जोस बटलर ने 27 गेंदों में 57 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. विपक्षी खेमे से मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन और अंशुल कंबोज ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

Add Zee News as a Preferred Source

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर सिमट गई

इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 13.4 ओवरों में 140 रन पर सिमट गई. इस टीम को पहली ही गेंद पर संजू सैमसन (0) के रूप में बड़ा झटका लग गया. इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मैथ्यू शॉर्ट के साथ दूसरे विकेट के लिए 13 गेंदों में 29 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन कप्तान के आउट होने के बाद टीम बिखर गई.

कार्तिक शर्मा ने 19 रन बनाए

गायकवाड़ ने 16 रन का योगदान सीएसके के खाते में दिया, जबकि शॉर्ट ने 14 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों के साथ 24 रन की पारी खेली. इनके अलावा, कार्तिक शर्मा ने 19 रन बनाए. टीम ने 63 के स्कोर तक अपने 5 विकेट खो दिए थे. यहां से शिवम दुबे ने डेवाल्ड ब्रेविस (8) के साथ 21 गेंदों में 53 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. दुबे 17 गेंदों में 4 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 47 रन बनाकर आउट हुए. विपक्षी खेमे से मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान ने 3-3 विकेट हासिल किए.