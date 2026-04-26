IPL 2026 Centuries List: संजू से लेकर वैभव सूर्यवंशी तक....19वें सीजन में शतक ठोक चुके हैं ये 7 खूंखार बल्लेबाज

IPL 2026 Centuries List: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. अभी टूर्नामेंट का आधा सफर भी पूरा नहीं हुआ है और बल्लेबाजों ने मैदान पर रनों की सुनामी ला दी है. सीजन के शुरुआती 36 मैचों में ही अब तक 8 शतक लग चुके हैं. इस लिस्ट की सबसे खास बात यह है कि भारतीय युवा बल्लेबाजों ने पूरी तरह से दबदबा बनाया हुआ है.जहां संजू सैमसन ने दो बार शतकीय पारी खेलकर अपनी धाक जमाई है, वहीं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 36 बॉल पर शतक ठोक दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है. शतकवीरों की इस लिस्ट में केवल एक ही विदेशी नाम शामिल है.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से खेल रहे संजू सैमसन इस सीजन में गजब की फॉर्म में हैं. वे आईपीएल 2026 के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अब तक दो शतक जड़े हैं. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 115 और मुंबई इंडियंस के खिलाफ 101 रनों की नाबाद पारी खेली थी. संजू अब तक 7 मैचों में 293 रन बना चुके हैं, जबकि 36 बॉल पर शतक लगाने वाले वैभव ने 8 मैचों में 357 रन किए हैं.

आईपीएल 2026 के शतकवीरों की लिस्ट

1. संजू सैमसन (CSK)- 115* (56), बनाम DC, चेन्नई, 2026

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2. क्विंटन डी कॉक (MI)- 112* (60), बनाम PBKS, वानखेड़े, 2026

3. तिलक वर्मा (MI)- 101* (45), बनाम GT, अहमदाबाद, 2026

4. अभिषेक शर्मा (SRH)- 135* (68), बनाम DC, हैदराबाद, 2026

5. संजू सैमसन (CSK)- 101* (54), बनाम MI, वानखेड़े, 2026

6. साई सुदर्शन (GT)- 100 (58), बनाम RCB, बेंगलुरु, 2026

7. केएल राहुल (DC)- 152* (67), बनाम PBKS, दिल्ली, 2026

8. वैभव सूर्यवंशी (RR)- 103 (37), बनाम SRH, जयपुर, 2026

इकलौता विदेशी दिग्गज कौन?

इस लिस्ट में इकलौते विदेशी दिग्गज मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक हैं, जिन्होंने 16 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ 60 गेंदों में 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 112 रनों की नाबाद पारी खेली थी. क्विंटन डी कॉक के रनों के बदौलत एमआई ने 6 विकेट खोकर 195 रन बनाए थे. हालांकि डी कॉक की यह पारी भी मुंबई टीम को जीत नहीं दिला सकी. पंजाब ने 16.3 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाकर मैच जीत लिया था.

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