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Hindi Newsक्रिकेटये जीत उसके लिए समर्पित है...ऐतिहासिक WIN के बाद इस खिलाड़ी की तारीफ में Ruturaj Gaikwad ने पढ़े कसीदे, जज्बे को किया सलाम

'ये जीत उसके लिए समर्पित है'...ऐतिहासिक WIN के बाद इस खिलाड़ी की तारीफ में Ruturaj Gaikwad ने पढ़े कसीदे, जज्बे को किया सलाम

Ruturaj Gaikwad dedicate victory to Mukesh Choudhary: आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के एक खिलाड़ी ने प्रोफेशनलिज्म की मिसाल पेश की है. अपनी मां को खोने के बाद वो मैदान पर उतरा और चेन्नई के लिए जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया. मुकाबले के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने जीत उसे ही समर्पित की है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:38 AM IST
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'ये जीत उसके लिए समर्पित है'...ऐतिहासिक WIN के बाद इस खिलाड़ी की तारीफ में Ruturaj Gaikwad ने पढ़े कसीदे, जज्बे को किया सलाम

Ruturaj Gaikwad dedicate victory to Mukesh Choudhary: क्रिकेट कैच में हार अक्सर रन, विकेट और रिकॉर्ड्स की बात होती है, लेकिन कभी-कभी ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो खेल से कहीं ऊपर होती हैं. गुरुवार यानी 23 अप्रैल की शाम को वानखेड़े स्टेडियम में जब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें टकराईं, तो हर किसी की नजरें स्कोरबोर्ड पर थीं, लेकिन चेन्नई के खेमे में एक ऐसा खिलाड़ी था, जो अपनी जिंदगी के सबसे गहरे अंधेरे से लड़कर मैदान पर उतरा था. हम बात कर रहे हैं तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी की, जिन्होंने अपनी मां के निधन के ठीक अगले दिन टीम के लिए मैदान पर उतरकर साहस और प्रोफेशनलिज्म की वो मिसाल पेश की. 

दरअसल, मुकेश चौधरी की मां प्रेम देवी का गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया था. उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली. मुकेश ने राजस्थान के भीलवाड़ा में अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और एक बेटे का फर्ज निभाया, लेकिन टीम को मुश्किल में देख उन्होंने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया. अंतिम संस्कार के महज 24 घंटे के भीतर वे अपनी टीम के लिए मैदान पर उतरे.

कप्तान गायकवाड़ ने किया सलाम

मुकेश चौधरी के इस जज्बे को चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सलाम किया. मुंबई के खिलाफ 103 रनों से मिली जीत उन्होंने मुकेश चौधरी को समर्पित कर दी. गायकवाड़ ने कहा, 'हां, उनके (मुकेश चौधरी) के लिए यह काफी कठिन समय है. मैं निश्चित रूप से इस जीत को उन्हें समर्पित करना चाहता हूं. उन्हें सलाम है कि वे उस दुखद स्थिति से बाहर निकलकर आए, इसके लिए बहुत मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है. मुझे लगता है कि वे टीम और फ्रेंचाइजी के लिए वापस आए. वे जानते थे कि हमें उनकी जरूरत है, इसलिए निश्चित रूप से सारा श्रेय उन्हें जाता है. यहां तक कि गेंदबाजी के लिए जाने से पहले हमने आपस में बात की थी कि हम यह मैच उनके लिए जीतना चाहते हैं.'

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विकेट लिया, लेकिन जश्न नहीं

चेन्नई जब बॉलिंग कर रही थी तो एक पल ऐसा आया, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. मुकेश चौधरी ने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मुंबई के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को क्लीन बोल्ड किया. विकेट मिलने पर उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, ना कोई एग्रेसिव सेलिब्रेशन किया. वे शांत खड़े रहे. यह एक बेटे की अपनी मां को खामोश श्रद्धांजलि थी. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 31 रन देकर 1 विकेट लिया, लेकिन उनके द्वारा फेंकी गई हर गेंद अपनी मां के लिए श्रद्धांजलि की तरह थी.

काली पट्टी बांधकर उतरी पूरी टीम

एक और खास बात ये रही कि मुकाबले में मुकेश की मां को श्रद्धांजलि देने और उनके प्रति एकजुटता दिखाने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के सभी खिलाड़ी बांह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे थे.

संजू का शतक और मुंबई का सरेंडर

अगर मैच की बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई को उसी के होमग्राउंड पर 103 रन से हराया. चेन्नई ने 208 रन का टारगेट दिया, जिसका पीछा करते हुए मुंबई 19 ओवर में 104 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. यह रनों के लिहाज से मुंबई की सबसे बड़ी हार रही, जबकि चेन्नई की सबसे बड़ी जीत. इससे पहले मुंबई की सबसे बड़ी हार 87 रन की थी, जो उसे 2013 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली थी. चेन्नई के लिए बल्ले से संजू सैमसन ने कमाल किया. उन्होंने 54 गेंद पर 101 रनों की शानदार पारी खेली, फिर गेंद से अकील हुसैन ने 4 विकेट लिए. इस जीत की सबसे बड़ी चमक मुकेश चौधरी का वो 'बलिदान' रहा.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: CSK ने बदला 19 साल का इतिहास...कर डाला सबसे बड़ा करिश्मा, खुशी से गदगद होंगे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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