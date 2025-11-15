Advertisement
trendingNow13004769
Hindi Newsक्रिकेट

IPL 2026: रवींद्र जडेजा और CSK का 13 साल पुराना रिश्ता क्यों टूटा? CEO कासी विश्वनाथन ने कर दिया बड़ा खुलासा

Ravindra Jadeja and CSK 13 year old relationship end: रवींद्र जडेजा 13 साल बाद CSK से अलग होकर अपनी पहली फ्रेंचाइज़ी राजस्थान रॉयल्स में लौट गए हैं. पिछले सीजन उन्हें सीएसके में 18 करोड़ मिले थे, लेकिन इस बार उनकी फीस घटकर 14 करोड़ हो गई है. आखिर क्यों जडेजा और चेन्नई का 13 साल पुराना रिश्ता टूट गया, इसे लेकर CSK के सीईओ डायरेक्टर कासी विश्वनाथन ने बड़ा बयान दिया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 15, 2025, 12:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Why Ravindra Jadeja and CSK 13 year old relationship end
Why Ravindra Jadeja and CSK 13 year old relationship end

Ravindra Jadeja and CSK 13 year old relationship end: आईपीएल 2026 से पहले एक बड़ा बदलाव हुआ है. पिछले 12 सीजन तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे रवींद्र जडेजा अब इस टीम से अलग हो गए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स और जडेजा का 13 साल पुराना रिश्ता टूट गया. जडेजा का नया ठिकाना उनकी पुरानी टीम राजस्थान रॉयल्स है. चेन्नई की टीम ने बड़ा फैसला लेते हुए संजू सैमसन को अपने पाले में लाने के लिए जडेजा और सैम कुरेन को जाने दिया. संजू को 18 करोड़ रुपए में अपने साथ ले आए. यह आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील है.

अब सवाल ये है कि आखिर क्यों जडेजा और चेन्नई का सफर खत्म हो गया, दोनों के रास्ते अलग होने की वजह क्या है? इस सवाल के बीच CSK के मैनेजिंग डायरेक्टर कासी विश्वनाथन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया कि जडेजा को जाने देना चेन्नई के लिए कितना मुश्किल फैसला था और आखिर टीम ने ऐसा कदम क्यों उठाया.

CSK के सीईओ क्या बोले?

CSK के सीईओ डायरेक्टर कासी विश्वनाथन ने माना कि बदलाव कभी आसान नहीं होते. उन्होंने जडेजा और करन जैसे खिलाड़ियों को ट्रेड करना टीम के इतिहास का सबसे कठिन फैसला करार दिया. उन्होंने कहा 'किसी भी टीम के सफर में बदलाव कभी आसान नहीं होता. रवींद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी को, जो एक दशक से भी ज्यादा समय से फ्रैंचाइजी का अभिन्न अंग रहे हैं, और सैम कुरेन को टीम से बाहर करना टीम के इतिहास में हमारे द्वारा लिए गए सबसे मुश्किल फैसलों में से एक था.'

Add Zee News as a Preferred Source

कासी विश्वनाथन ने किया बड़ा खुलासा

कासी विश्वनाथन ने खुलासा किया है कि 'यह फैसला जडेजा और करन दोनों की आपसी सहमति से लिया गया है. हम जडेजा के बेहतरीन योगदान और उनकी छोड़ी हुई पहचान के लिए बहुत आभारी हैं. जब मैंने जडेजा से बात की तो उन्होंने भी साफ कहा कि अगर मौका है तो वे थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे, क्योंकि उनका व्हाइट बॉल करियर भी आखिर के दौर में है. हम जडेजा और करन दोनों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं.'

संजू को लेकर क्या है CSK का प्लान?

कासी विश्वनाथन संजू को अपने पाले में लाने से खुश हैं. उन्होंने कहा 'हम संजू सैमसन का भी स्वागत करते हैं, जिनका कौशल और उपलब्धियां हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करती हैं. यह निर्णय बहुत सोच-समझकर, सम्मानपूर्वक और दीर्घकालिक दृष्टि से लिया गया है. ये बयान बताता है कि सीएसके संजू में फ्यूचर देख रही है. इसलिए उन्हें लंबे समय के लिए टीम में लाया गया है. संजू को कप्तानी भी दी जा सकती है.

चेन्नई सुपर किंग्स के बड़े मैच विनर थे जडेजा

रवींद्र जडेजा CSK के सबसे बड़े मैच विनर्स में शामिल रहे हैं. उन्होंने 13 साल चेन्नई के साथ बिताए. पीली जर्सी में उन्होंने ज्यादा 17 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता है. कभी गेंद तो कभी बैट..जडेजा ने कई मौकों पर टीम को जीत दिलाई है. चेन्नई के होम ग्राउंड चेपॉक में जडेजा के आंकड़े जबरदस्त हैं. उन्होंने इस मैदान पर 55 T20 मैचों में 37 विकेट लिए है. इसमें से 54 मैच CSK से खेले हैं, जिसमें 35 विकेट उनके नाम दर्ज हैं. वहीं बल्ले से उन्होंने 55 T20 मैचों में 16.70 की औसत से 518 रन बनाए हैं. चेन्नई के होम ग्राउंड पर जडेजा के यह आंकड़े काबिले तारीफ हैं.

3 खिताब दिलाने में अहम रोल अदा किया

बाएं हाथ के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा 2012 से CSK के अहम खिलाड़ी रहे हैं. वे 2018, 2021 और 2023 में CSK की खिताबी जीत का हिस्सा रहे. उन्होंने टीम के लिए 150 से ज्यादा विकेट लिए और 2300 से अधिक रन बनाए. उनका जाना चेन्नई के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: अब MS Dhoni के साथ गर्दा उड़ाएंगे संजू सैमसन, CSK ने येलो जर्सी के साथ किया वेलकम, मिलेंगे इतने करोड़

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

ravindra jadejaIPL 2026CSK

Trending news

Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
Asaduddin Owaisi
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
bihar chunav 2025
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
Indian politics
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
Chirag Paswan
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?