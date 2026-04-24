IPL 2026: CSK ने बदला 19 साल का इतिहास...कर डाला सबसे बड़ा करिश्मा, खुशी से गदगद होंगे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़

IPL 2026 CSK has Changed 19 years of history: चेन्नई सुपर किंग्स 2008 से आईपीएल का हिस्सा है. इस टीम ने तब से लेकर अब तक सैकड़ों मैच खेले हैं, लेकिन उसने 23 अप्रैल की रात मुंबई के खिलाफ जो कमाल किया है, वो आज से पहले कभी नहीं किया था. वानखेड़े के मैदान पर उसने 103 रनों से मैच जीतकर 19 साल का इतिहास बदल दिया है. आइए जानते हैं कैसे...
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IPL 2026 CSK has Changed 19 years of history: साल 2008 में शुरू हुए आईपीएल का 19वां सीजन चल रहा है. इस लीग के इतिहास की 2 सबसे सफल टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस हैं. इन दोनों टीमों के नाम 5-5 खिताब भी हैं. जब भी इन दोनों टीमों की भिड़ंत होती है, तो उसे 'एल-क्लासिको' कहा जाता है, क्योंकि इनकी राइवलरी पुरानी है. आईपीएल 2026 में चेन्नई के मुकाबले मुंबई की टीम मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन गुरुवार की रात वानखेड़े स्टेडियम में जो हुआ, उसने हर किसी को न सिर्फ चौंकाया बल्कि पिछले 19 सालों के सारे समीकरण बदल दिए.
ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई ने मुंबई को उन्हीं के घर यानी वानखेड़े में 103 रनों के विशाल अंतर से शिकस्त दी. इस जीत के साथ चेन्नई ने 19 साल का इतिहास बदलते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है. यह आईपीएल इतिहास में रनों के लिहाज से चेन्नई की अब तक की सबसे बड़ी जीत है, जबकि मुंबई के इतिहास की सबसे बड़ी हार है.
चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 19 साल के सफर में पहली बार रनों के मामले में 100 का आंकड़ा पार करते हुए जीत दर्ज की है. इससे पहले चेन्नई की सबसे बड़ी जीत 2015 में पंजाब के खिलाफ (97 रन) आई थी. मतलब यह कि चेन्नई जो कमाल 2008 से नहीं कर पाई थी, वो 19वें साल में आकर पूरा किया है. टी20 मैच में 100+ रनों की जीत अपने आप में वाकई कमाल की बात होती है और अगर यह मुंबई जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ आए तो यादगार बन जाती है.
चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 साल के इतिहास में पहली बार 100+ रनों से जीत दर्ज की है. इस लीग में रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड मुंबई के नाम है, जिसने साल 2017 में दिल्ली की टीम को 146 रनों से हराया था.
अगर मैच की बात करें तो गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में सीजन के 33वें मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 208 रन का टारगेट लगा दिया था. इस टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई की टीम 19 ओवर में 104 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. तिलक वर्मा ने 37 और सूर्यकुमार यादव ने 36 रन बनाए. चेन्नई के लिए अकील हुसैन ने 4 जबकि नूर अहमद को 2 विकेट मिले, वहीं बल्लेबाजी में संजू सैमसन ने नाबाद 101 रन की पारी खेली थी.
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