IPL 2026: 'दिल' चेन्नई के पास... CSK हारी फिर भी सपोर्ट में अश्विन, क्या धोनी के बिना बिखर जाएगी येलो आर्मी?

IPL 2026 Chennai Super Kings: भारत के अनुभवी खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच होने वाले आईपीएल 2026 के बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले अपनी भावनाएं साझा की हैं. अश्विन खुद चेन्नई से ताल्लुक रखते हैं और इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि आरसीबी ने सीजन की शानदार शुरुआत की है, लेकिन उनका दिल अभी भी अपनी पुरानी टीम सीएसके के लिए ही धड़कता है.

अश्विन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ''मेरा दिल हमेशा थोड़ा पीला (CSK के रंग में) धड़कता है और मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है. इस मैच के लिए मेरा दिल सीएसके कह रहा है, लेकिन मेरा दिमाग आरसीबी की तरफ है.'' चेन्नई सुपर किंग्स इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि उनके पूर्व कप्तान और मार्गदर्शक महेंद्र सिंह धोनी पिंडली में खिंचाव के कारण मैदान से बाहर हैं.

धोनी के बिना कमजोर चेन्नई?

Add Zee News as a Preferred Source

धोनी जैसे दिग्गज की अनुपस्थिति ने न केवल टीम के नेतृत्व को प्रभावित किया है, बल्कि टीम के भीतर के संतुलन को भी बिगाड़ दिया है. धोनी की कमी टीम को रणनीतिक स्तर पर खल रही है, जिससे सीएसके के लिए अपने शुरुआती मैचों में निरंतरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है. अश्विन ने सीएसके की हालिया हार और टीम चयन पर भी सवाल उठाए हैं. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ पहले मैच में चेन्नई की पूरी टीम मात्र 127 रनों पर सिमट गई थी. अश्विन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि खराब मौसम और पिच की स्थिति के बावजूद टीम का कॉम्बिनेशन एक बड़ी चूक थी. उन्होंने सवाल उठाया कि दो लगातार हार के बाद टीम में कितने बदलाव किए जाएंगे?

ये भी पढ़ें: W, W, W.. 20वें ओवर में 5 विकेट, IPL के 100 सालों में भी रिकॉर्ड का टूटना नामुमकिन

आरसीबी की बॉलिंग कमजोर

दूसरी ओर, आरसीबी ने सीजन की शुरुआत जीत के साथ की है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टीम की शानदार जीत ने फैंस को उत्साहित किया हैं. हालांकि, आरसीबी का गेंदबाजी विभाग में एक बड़े संकट से जूझ रहा है. जोश हेज़लवुड चोट से उबर रहे हैं, जबकि नुवान तुषारा को अभी तक श्रीलंका क्रिकेट से एनओसी (NOC) का इंतजार है. इसके अलावा, यश दयाल भी व्यक्तिगत कारणों से टीम से बाहर हैं. रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम का बल्लेबाजी क्रम तो मजबूत दिख रहा है, लेकिन गेंदबाजी के विकल्पों की कमी उन्हें चिन्नास्वामी जैसे छोटे मैदान पर मुश्किल में डाल सकती है.

ये भी पढ़ें: शुभमन गिल की इंजरी पर आया अपडेट.. क्या अगले मुकाबले से भी होंगे बाहर? 3 दिन बाकी

चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिखेगा कोहली का जलवा?

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. विराट कोहली अपनी '120 प्रतिशत' ऊर्जा के साथ बेंगलुरु लौट आए हैं और उनकी हालिया फॉर्म विरोधियों के लिए चेतावनी है. जहां सीएसके अपनी टीम को स्थिर करने और जीत की लय हासिल करने की कोशिश करेगी, वहीं आरसीबी अपनी शुरुआती बढ़त को बनाए रखना चाहेगी.