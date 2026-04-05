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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: दिल चेन्नई के पास... CSK हारी फिर भी सपोर्ट में अश्विन, क्या धोनी के बिना बिखर जाएगी येलो आर्मी?

IPL 2026: 'दिल' चेन्नई के पास... CSK हारी फिर भी सपोर्ट में अश्विन, क्या धोनी के बिना बिखर जाएगी येलो आर्मी?

IPL 2026 Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 के महामुकाबले से पहले रविचंद्रन अश्विन ने आरसीबी बनाम सीएसके पर अपनी राय दी है. धोनी की चोट और आरसीबी की गेंदबाजी चिंताओं के बीच अश्विन का दिल चेन्नई के पास है. चेन्नई को राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स ने हराया था.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 05, 2026, 02:44 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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IPL 2026 Chennai Super Kings: भारत के अनुभवी खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच होने वाले आईपीएल 2026 के बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले अपनी भावनाएं साझा की हैं. अश्विन खुद चेन्नई से ताल्लुक रखते हैं और इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि आरसीबी ने सीजन की शानदार शुरुआत की है, लेकिन उनका दिल अभी भी अपनी पुरानी टीम सीएसके के लिए ही धड़कता है.

अश्विन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ''मेरा दिल हमेशा थोड़ा पीला (CSK के रंग में) धड़कता है और मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है. इस मैच के लिए मेरा दिल सीएसके कह रहा है, लेकिन मेरा दिमाग आरसीबी की तरफ है.'' चेन्नई सुपर किंग्स इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि उनके पूर्व कप्तान और मार्गदर्शक महेंद्र सिंह धोनी पिंडली में खिंचाव के कारण मैदान से बाहर हैं. 

धोनी के बिना कमजोर चेन्नई?

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धोनी जैसे दिग्गज की अनुपस्थिति ने न केवल टीम के नेतृत्व को प्रभावित किया है, बल्कि टीम के भीतर के संतुलन को भी बिगाड़ दिया है. धोनी की कमी टीम को रणनीतिक स्तर पर खल रही है, जिससे सीएसके के लिए अपने शुरुआती मैचों में निरंतरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है. अश्विन ने सीएसके की हालिया हार और टीम चयन पर भी सवाल उठाए हैं. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ पहले मैच में चेन्नई की पूरी टीम मात्र 127 रनों पर सिमट गई थी. अश्विन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि खराब मौसम और पिच की स्थिति के बावजूद टीम का कॉम्बिनेशन एक बड़ी चूक थी. उन्होंने सवाल उठाया कि दो लगातार हार के बाद टीम में कितने बदलाव किए जाएंगे? 

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आरसीबी की बॉलिंग कमजोर

दूसरी ओर, आरसीबी ने सीजन की शुरुआत जीत के साथ की है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टीम की शानदार जीत ने फैंस को उत्साहित किया हैं. हालांकि, आरसीबी का गेंदबाजी विभाग में एक बड़े संकट से जूझ रहा है. जोश हेज़लवुड चोट से उबर रहे हैं, जबकि नुवान तुषारा को अभी तक श्रीलंका क्रिकेट से एनओसी (NOC) का इंतजार है. इसके अलावा, यश दयाल भी व्यक्तिगत कारणों से टीम से बाहर हैं. रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम का बल्लेबाजी क्रम तो मजबूत दिख रहा है, लेकिन गेंदबाजी के विकल्पों की कमी उन्हें चिन्नास्वामी जैसे छोटे मैदान पर मुश्किल में डाल सकती है.

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चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिखेगा कोहली का जलवा? 

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. विराट कोहली अपनी '120 प्रतिशत' ऊर्जा के साथ बेंगलुरु लौट आए हैं और उनकी हालिया फॉर्म विरोधियों के लिए चेतावनी है. जहां सीएसके अपनी टीम को स्थिर करने और जीत की लय हासिल करने की कोशिश करेगी, वहीं आरसीबी अपनी शुरुआती बढ़त को बनाए रखना चाहेगी.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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