मुंबई ने पंजाब को धोया तो CSK ने मनाया जश्न, बदल गया पूरा समीकरण, प्लेऑफ का टिकट कन्फर्म! समझें कैसे

IPL 2026 Playoff Qualification Scenario: आईपीएल 2026 का ग्रुप स्टेज अब अंतिम पड़ाव पर है. 10 में से 6 टीमों ने 12 मुकाबले खेल लिए हैं, जबकि 4 टीमें ऐसी हैं, जिन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं. गुरुवार (14 मई) को धर्मशाला में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया. लगातार 5 हार के बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम की हालत पस्त है. एक समय पर पंजाब किंग्स प्लेऑफ में पहुंचने के सबसे करीब थी, लेकिन अब पूरा समीकरण बदल चुका है. वहीं, मुंबई इंडियंस की जीत से सबसे ज्यादा फायदा चेन्नई सुपर किंग्स को मिला है. CSK के लिए प्लेऑफ का समीकरण अब आसान हो चुका है. आइए जानते हैं कि आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए सीएसके को अब क्या करना होगा.

CSK के लिए क्या है समीकरण?

पहला समीकरण: बाकी बचे 3 मैच जीतने पर टिकट कन्फर्म

गुरुवार (आज) को चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा. इकाना स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले ऋतुराज गायकवाड़ एंड कंपनी के हौसले बुलंद हैं क्योंकि टीम जीत की हैट्रिक लगाकर यहां पहुंची है. LSG के खिलाफ अगर उन्हें जीत मिलती है तो CSK प्लेऑफ के और करीब पहुंच जाएगी. अगर चेन्नई सुपर किंग्स बाकी बचे तीनों मुकाबले जीत जाती है तो उनके 18 अंक हो जाएंग. इस स्थिति में उन्हें आराम से प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा.

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दूसरा समीकरण: 2 मैच जीतकर भी मिल सकता है टिकट

मुंबई इंडियंस के खिलाफ पंजाब किंग्स की हार से चेन्नई सुपर किंग्स को थोड़ी राहत जरूर मिली है. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि अब श्रेयस अय्यर की टीम भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है. पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो आरसीबी और गुजरात टाइटंस का टिकट लगभग कन्फर्म है. ऐसे में CSK की टक्कर पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद से है. ऐसे में सीएसके अपनी जीत के साथ-साथ पंजाब और हैदराबाद की हार से भी खुश होगी. अगर पंजाब किंग्स को बाकी बचे दो मुकाबलों में से एक में हार मिलती है तो उनके लिए प्लेऑफ का दरवाजा बंद हो जाएगा. इस स्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स 3 में से 2 मुकाबले जीतकर (16 अंकों के साथ) प्लेऑफ में जगह बना लेगी, हालांकि इसके लिए राजस्थान रॉयल्स के मैच के नतीजे पर भी निर्भर रहना होगा.

बता दें कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स बाकी बचे तीनों मुकाबले हार जाती है तो 5 बार की चैंपियन टीम का इस सीजन का सफर समाप्त हो जाएगा. आईपीएल 2026 में अब तक मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की रेस से बाहर है. बाकी बची 8 टीमें टॉप-4 में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है.

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