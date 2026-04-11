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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: पिछले 6 साल से CSK पार नहीं कर पा रही ये लक्ष्मण रेखा...9 बार हो चुकी है फेल, इस रिकॉर्ड ने उड़ाई ऋतुराज गायकवाड़ की नींद

IPL 2026: पिछले 6 साल से CSK पार नहीं कर पा रही ये 'लक्ष्मण रेखा'...9 बार हो चुकी है फेल, इस रिकॉर्ड ने उड़ाई ऋतुराज गायकवाड़ की नींद

CSK Struggling while chasing 190-plus target: कभी आईपीएल इतिहास की सबसे घातक टीम कहलाने वाली चेन्नई सुपर किंग्स आज सबसे खराब दौर से गुजर रही है. 19वें सीजन में इस टीम का खाता भी नहीं खुला है. इस बीच सामने आए एक आंकड़े ने हर किसी को चौंका दिया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 11, 2026, 03:49 PM IST
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चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में शिवम दुबे और सरफराज खान (क्रेडिट-X/IPL)
चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में शिवम दुबे और सरफराज खान (क्रेडिट-X/IPL)

CSK struggling while chasing 190-plus target: जब भी आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों की बात होती है तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का नाम आता है. इन दोनों ही टीमों ने 5-5 खिताब जीते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स को इस लीग में सबसे बड़ी 'चेज़ मास्टर' कहा जाता था, लेकिन पिछले 6 सालों से इस टीम की हालत खस्ता है. इस टीम के सामने एक ऐसी लकीर खिंच चुकी है, जिसे पार करना एमएस धोनी की सेना के लिए एक तरह से नामुमकिन साबित हो रहा है.

आईपीएल 2026 के बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिसने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ येलो आर्मी के लाखों-करोड़ों फैंस को हैरान कर दिया है. वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और CSK के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये टीम एक खास आंकड़े को चेज नहीं कर पा रही है. विरोधी टीम ने अगर बोर्ड पर 190+ रन लगा दिए, तो समझ उसकी जीत तय हो जाती है, क्योंकि इस टारगेट का पीछा करते समय चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ-पांव फूल जाते हैं. यह शर्मनाक सिलसिला साल 2020 से शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है.

आखिर कौन सी 'लकीर' की बात हो रही है?

सीएसके की टीम ने पिछले 6 सीजन में जब-जब 190+ रनों के लक्ष्य का पीछा किया, उसे हार मिली. 9 में से 9 मैचों में उसकी हार हुई है. अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह एमएस धोनी की बढ़ती उम्र और फिटनेस है. धोनी पिछले कुछ सीजन से उस रंग में नहीं दिखे, जिसके लिए वो जाने जाते थे. वो एक खतरनाक फिनिशर रहे हैं, जिन्होंने कई मैच आखिर तक ले जाकर टीम को जीत दिलाई है, लेकिन अब धोनी मुश्किल से ही क्रीज पर उतरते हैं. आईपीएल 2026 में तो वो एक मैच भी नहीं खेले हैं.

आईपीएल 2026 में चेन्नई की टीम का प्रदर्शन?

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की हालत सबसे ज्यादा खराब है. ये टीम अब तक 3 में से 3 मैच हार चुकी है. प्वाइंट्स टेबल में उसका खाता तक नहीं खुला है. वो -2.517 के नेट रन रेट के साथ सबसे नीचे है.

ये भी पढ़ें: कौन हैं प्रफुल्ल हिंगे? ईशान किशन की कप्तानी में किया IPL डेब्यू, कीमत 30 लाख रुपये

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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