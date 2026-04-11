IPL 2026: पिछले 6 साल से CSK पार नहीं कर पा रही ये 'लक्ष्मण रेखा'...9 बार हो चुकी है फेल, इस रिकॉर्ड ने उड़ाई ऋतुराज गायकवाड़ की नींद

CSK struggling while chasing 190-plus target: जब भी आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों की बात होती है तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का नाम आता है. इन दोनों ही टीमों ने 5-5 खिताब जीते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स को इस लीग में सबसे बड़ी 'चेज़ मास्टर' कहा जाता था, लेकिन पिछले 6 सालों से इस टीम की हालत खस्ता है. इस टीम के सामने एक ऐसी लकीर खिंच चुकी है, जिसे पार करना एमएस धोनी की सेना के लिए एक तरह से नामुमकिन साबित हो रहा है.

आईपीएल 2026 के बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिसने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ येलो आर्मी के लाखों-करोड़ों फैंस को हैरान कर दिया है. वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और CSK के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये टीम एक खास आंकड़े को चेज नहीं कर पा रही है. विरोधी टीम ने अगर बोर्ड पर 190+ रन लगा दिए, तो समझ उसकी जीत तय हो जाती है, क्योंकि इस टारगेट का पीछा करते समय चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ-पांव फूल जाते हैं. यह शर्मनाक सिलसिला साल 2020 से शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है.

(@cricbuzz) April 11, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

आखिर कौन सी 'लकीर' की बात हो रही है?

सीएसके की टीम ने पिछले 6 सीजन में जब-जब 190+ रनों के लक्ष्य का पीछा किया, उसे हार मिली. 9 में से 9 मैचों में उसकी हार हुई है. अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह एमएस धोनी की बढ़ती उम्र और फिटनेस है. धोनी पिछले कुछ सीजन से उस रंग में नहीं दिखे, जिसके लिए वो जाने जाते थे. वो एक खतरनाक फिनिशर रहे हैं, जिन्होंने कई मैच आखिर तक ले जाकर टीम को जीत दिलाई है, लेकिन अब धोनी मुश्किल से ही क्रीज पर उतरते हैं. आईपीएल 2026 में तो वो एक मैच भी नहीं खेले हैं.

आईपीएल 2026 में चेन्नई की टीम का प्रदर्शन?

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की हालत सबसे ज्यादा खराब है. ये टीम अब तक 3 में से 3 मैच हार चुकी है. प्वाइंट्स टेबल में उसका खाता तक नहीं खुला है. वो -2.517 के नेट रन रेट के साथ सबसे नीचे है.

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