गलती की कोई गुंजाइश नहीं... CSK से हार के बाद अक्षर पटेल ने टीम को दी चेतावनी, 'करो या मरो' के फेर में फंसी दिल्ली

IPL 2026 CSK vs DC: संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत चेन्नई सुपरकिंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को उसके होमग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में 8 विकेट से हरा दिया. संजू ने नाबाद 87 और कार्तिक ने नाबाद 41 रनों की पारी खेली. दिल्ली ने इससे पहले 20 ओवर में 7 विकेट पर 155 रन बनाए थे. जवाब में चेन्नई ने 17.3 ओवरों में 156 रन बनाकर मैच को आसानी से जीत लिया. इसके बाद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल का दर्ज छलक गया.

मैच के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा कि उनकी टीम के लिए अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. अब दिल्ली की टीम करो या मरो के फेर में फंस गई है. उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी बचे चारों मैच में जीत हासिल करनी होगी. दिल्ली के 10 मैचों में 8 अंक हैं और वह सातवें पायदान पर है. चेन्नई के 10 मैचों में 10 अंक हो गए हैं और वह छठे पायदान पर है.

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अक्षर ने पिच और स्कोर पर क्या कहा?

मैच के बाद अक्षर ने पिच और स्कोर पर अपनी राय साझा की. उन्होंने कहा, ''पहली पारी में विकेट जिस तरह खेल रहा था. मुझे लगा कि 155 एक अच्छा स्कोर था, लेकिन चूंकि हम आठ बल्लेबाजों के साथ खेल रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि हम 10-15 रन कम रह गए.'' अक्षर ने यह भी माना कि पिच पर नए बल्लेबाज के लिए खेलना आसान नहीं था क्योंकि गेंद रुक कर आ रही थी. क्रीज पर सेट होने के बाद संजू सैमसन ने खेल को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया.

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कुलदीप की कमी खली

अक्षर पटेल ने गेंदबाजी के दौरान अपने जोड़ीदार कुलदीप यादव की कमी महसूस होने की बात भी स्वीकार की. उन्होंने बल्लेबाजी में अंत तक लड़ने को सकारात्मक पहलू बताया, लेकिन आने वाले मैचों के लिए टीम को आगाह किया. अक्षर ने कहा, ''अब हम किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं रख सकते. हमें स्पष्ट मानसिकता के साथ मैदान पर उतरना होगा कि हमें जो भी मौका मिले, हमें जीतना ही है.''