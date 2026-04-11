IPL 2026: संजू सैमसन के शतक से रिकॉर्ड बुक में खलबली...कर दिखाया केएल राहुल जैसा चमत्कार...ऐसा करने वाले दूसरे बैटर बने

Sanju Samson: IPL 2026 के 18वें मुकाबले में संजू सैमसन ने कमाल कर दिया है. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ओपनिंग करते हुए दिल्ली के खिलाफ 56 बॉल पर 15 चौके और 4 छक्कों की मदद से 115 रनों की नाबाद पारी खेली. ये पारी कई मायनों में खास रही. चेपॉक के मैदान पर खेली गई इस पारी का फैंस ने तालियां बजाकर स्वागत किया. संजू पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं. पहले तीन मैचों में फ्लॉप रहने के बाद उन्होंने चौथे मैच में बल्ले से गर्दा उड़ाया. इस शतक के दम पर चेन्नई ने 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए हैं. संजू ने इस सेंचुरी के दम पर IPL में एक खास मामले में इतिहास रचा है.

संजू सैमसन ने आज दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतक जड़ते ही केएल राहुल के एक बड़े कीर्तिमान की बराबरी कर ली है. संजू IPL के इतिहास में 3 अलग-अलग टीमों के लिए शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं. संजू ने सबसे पहले दिल्ली, फिर राजस्थान रॉयल्स और अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सेंचुरी जड़कर इतिहास रच दिया है. उनसे पहले केएल राहुल यह कमाल करने वाले IPL में इकलौते बैटर थे, जिन्होंने दिल्ली, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह कारनामा किया था. संजू IPL करियर में अब तक 180 मैच खेलकर 4 शतक और 26 फिफ्टी के दम पर 4841 रन बना चुके हैं.

सबसे ज्यादा T20 शतक लगाने वाले चौथे बैटर

संजू सैमसन अब T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उनके नाम अब कुल 7 शतक दर्ज हैं. इस लिस्ट में सबसे आगे विराट कोहली हैं, जिन्होंने कुल 9 शतक ठोके हैं. दूसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा हैं, जिनके नाम 8-8 शतक हैं. इसके बाद केएल राहुल, संजू सैमसन और ईशान किशन का नाम आता है. इन तीनों ने ही 7-7 सेंचुरी लगाई हैं.

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संजू ने किन टीमों के खिलाफ लगाए शतक?

102 (63): बनाम RPS (पुणे), 2017 102* (55): बनाम SRH (हैदराबाद), 2019 119 (63): बनाम PBKS (वानखेड़े), 2021 115 (56): बनाम DC (चेन्नई), 2026

56 गेंदों में 115 रनों की 'क्लास'

संजू ने आज दिल्ली के खिलाफ शुरुआत से ही कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने महज 54 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. संजू ने अपनी 115 रनों की पारी में 15 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए. उनके अलावा युवा आयुष म्हात्रे ने भी 59 रनों की शानदार पारी खेलकर चेन्नई को 200 के पार पहुंचाने में मदद की. दिल्ली की ओर से सिर्फ कप्तान अक्षर पटेल को एक सफलता मिली. अब दिल्ली की टीम 213 रनों के टारगेट का पीछा कर रही है.

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