IPL 2026: शतक जड़कर संजू बने 'मैन ऑफ द मैच', पर ये खिलाड़ी था CSK की जीत का असली हीरो, हो गई नाइंसाफी

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 23 रनों से हरा दिया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 56 गेंद पर 115 रनों की विस्फोटक पारी खेली. संजू सैमसन ने 205.36 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 15 चौके और 4 छक्के लगाए. संजू सैमसन को उनकी बेहतरीन पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की जीत के असली नायक जेमी ओवरटन रहे.

ये खिलाड़ी था CSK की जीत का असली हीरो

जेमी ओवरटन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए. जेमी ओवरटन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की तरफ से दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ खेलते हुए एक मुकाबले में 4 विकेट लेने वाले महज तीसरे गेंदबाज बने हैं. जेमी ओवरटन से पहले यह कारनामा सिर्फ इमरान ताहिर और शादाब जकाती ही कर सके हैं. जेमी ओवरटन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और आकिब नबी के बड़े विकेट निकाले. जेमी ओवरटन के साथ-साथ अंशुल कंबोज ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 35 रन देकर 3 विकेट चटकाए.

हो गई नाइंसाफी

जेमी ओवरटन को 18 रन देकर 4 विकेट लेने के बावजूद 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड नहीं मिला. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से मिले 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 189 रन बनाकर सिमट गई. दिल्ली को केएल राहुल और पाथुम निसांका ने अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े. हालांकि, केएल राहुल अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि निसांका 24 गेंदों में 41 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे.

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समीर रिजवी कमाल नहीं दिखा पाए

समीर रिजवी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और महज 6 रन बनाकर जेमी ओवरटन का शिकार बने. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए. अंत के ओवरों में ट्रिस्टन स्टब्स ने 38 गेंदों में 60 रनों की दमदार पारी खेली, लेकिन वह टीम की हार को नहीं टाल सके. इससे पहले, संजू सैमसन ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली. संजू ने 56 गेंदों में 15 चौके और 4 छक्के लगाए. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से निराश किया और वह 18 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए. आयुष म्हात्रे 59 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए. आयुष ने अपनी पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाए. शिवम दुबे ने 10 गेंदों में नाबाद 20 रन बनाए.