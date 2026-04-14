CSK vs KKR Highlights: चेपॉक में नूर अहमद का 'कोहराम'...येलो आर्मी ने KKR को 32 रनों से रौंदा, प्वाइंट टेबल में इस नंबर पर पहुंची

CSK vs KKR IPL Highlights: आईपीएल 2026 के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने घरेलू मैदान चेपॉक पर कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रनों से शिकस्त देकर सीजन की अपनी दूसरी जीत दर्ज की. 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की टीम नूर अहमद की घातक गेंदबाजी (3/21) के सामने बिखर गई और 7 विकेट पर 160 रन ही बना सकी. आइए जानते हैं मैच में क्या क्या हुआ?
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CSK vs KKR IPL Highlights: IPL 2026 के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कमाल कर दिया है. उसने अपने होम ग्राउंड चेपॉक में कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रनों से हरा दिया. चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 5 विकेट खोकर 192 रन बनाए थे, जिसके जवाब में केकेआर 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 160 रनों तक पहुंच सकी. चेन्नई की जीत के हीरो नूर अहमद रहे, जिन्होंने 3 विकेट लेकर केकेआर की कमर तोड़ दी.
इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स की यह 5 मैचों में लगातार दूसरी जीत है. पहले तीनों मैच उसने हारे थे. इस जीत के साथ चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में अब 4 अंकों के साथ 8वें नंबर पर आ चुकी है. वहीं केकेआर को 5 मैचों में चौथी शिकस्त मिली है. रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर अब तक 5 मैच खेल चुकी है, जिनमें से एक बारिश से धुला था और चार में उसे हार मिली है. यही वजह है कि वो 1 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर है.
193 रनों का पीछा करते हुए केकेआर को शुरुआत से झटके पर झटके लगते रहे. टीम ने सबसे पहला विकेट 13 रनों के स्कोर पर फिन एलन के रूप में गंवाया, जिन्होंने सिर्फ 3 बॉल पर 1 रन बनाया. इसके बाद 29 रनों के स्कोर पर सुनील नरेन 17 बॉल पर 2 छक्के और 2 चौके लगाकर 24 रन बनाकर चलते बने.
केकेआर को 9.3 ओवर में 79 रनों पर अंगकृष रघुवंशी के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगा. उन्होंने 19 बॉल पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 27 रन किए. फिर 11.5 ओवर में 2 विकेट गिरे. रहाणे 28 रन बनाकर नूर अहमद का शिकार बने और फिर पहली ही बॉल पर कैमरून ग्रीन क्लीन बोल्ड हो गए. यहां से केकेआर की टीम मैच में पिछड़ गई थी.
नंबर 5 पर बैटिंग करने उतरे रिंकू सिंह 12 बॉल पर सिर्फ 6 रन कर सके. आखिर में रोवमैन पॉवेल ने 22 बॉल पर नाबाद 31 रन बनाए, जबकि रमनदीप सिंह ने 23 बॉल पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाए, लेकिन वो जीत नहीं दिला सके.
चेन्नई के लिए गेंद से नूर अहमद ने कहर बरपाया. उन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए. चेपॉक की पिच पर उनकी फिरकी में रिंकू सिंह, कैमरून ग्रीन और कप्तान अजिंक्य रहाणे फंस गए.
इससे पहले चेन्नई के लिए बल्लेबाजी में ओपनर संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 48 रन किए. संजू ने 32 बॉल का सामना करते हुए 4 चौके और 3 छक्के लगाए. उनके अलावा डेवाल्ड ब्रेविस ने 29 बॉल पर 41 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. आयुष म्हात्रे ने 17 बॉल पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 38 रन बनाए.
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