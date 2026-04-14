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Hindi Newsक्रिकेटCSK vs KKR: नए साल पर चेन्नई में महाजंग, आज किसका खुलेगा खाता? देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

CSK vs KKR: 'नए साल' पर चेन्नई में महाजंग, आज किसका खुलेगा खाता? देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमीयर लीग के 19वें सीजन का आज 22वां मुकाबला खेला जाना है. यह मैच टूर्नामेंट की 2 चैंपियन टीमों के बीच खेला जाना है. बता दें कि दोनों के लिए अभी तक ये टूर्नामेंट काफी खराब रहा है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा आज जीत किसकी होगी.

 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 14, 2026, 01:48 PM IST
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आज आईपीएल के 19वें सीजन का 22वां मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच खेला जाना है. यह मैच 14 अप्रैल को खेला जा रहा है. बता दें कि आज के दिन तमिलनाडु के लोग नया साल मनाते हैं. इसे दक्षिण भारत में पुथांडु के नाम से जाना जाता है. साथ ही वेस्ट बंगाल के लोग भी आज के दिन नया साल मनाते हैं. ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स  और कोलकाता नाईटराइडर्स के सामने आज जबरदस्त मौका होगा. दोनों ही टीमें जीत के साथ टूर्नामेंट में आगाज करने के फिराक में होंगी. रिपोर्ट्स कि माने तो चेन्नई सुपरकिंग्स के सुपर हीरो महेंद्र सिंह धोनी भी आज का मुकाबला खेल सकते हैं.  दोनों ही टीमों के लिए यह टूर्नामेंट अभी तक काफी खराब रहा है. केकेआर और सीएसे अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी है. ऐसे में आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होने वाला है और आज के मैच में हार भविष्य में उनकी ट्रॉफी हासिल करने में समस्या पैदा कर सकता है. बहरहाल, आइए एक नजर डालते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में...

क्या आज लौटेंगे थाला?

चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि एमएस धोनी की वापसी की संभावना जताई जा रही है. वह चोट के कारण टीम से बाहर थे. अगर वह आज नहीं खेलते हैं, तो यह पहली बार होगा जब CSK और KKR के मैच में धोनी मैदान पर नजर नहीं आएंगे. पिछले मुकाबले में चेन्नई की ओर से संजू सैमसन ने शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 56 गेंदों पर नाबाद 115 रनों की पारी खेलकर टीम को पहली जीत दिलाई थी. हालांकि, टीम की डेथ ओवर गेंदबाजी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 

आंकड़ों पर नजर डालें तो चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखता है. दोनों टीमों के बीच अब तक 32 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें CSK ने 20 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 11 मैच अपने नाम किए हैं. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका.चेन्नई के घरेलू मैदान एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में भी उनका रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है. यहां खेले गए 10 मैचों में से 8 बार चेन्नई ने जीत हासिल की है. कोलकाता के लिए चेन्नई को उसके घर में हराना हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है.

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ये सीजन रहा है खराब

यह मुकाबला चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा. इस सीजन में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है और वे अंक तालिका में नीचे जूझ रही हैं. चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल 9वें स्थान पर है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे नीचे 10वें नंबर पर पहुंच गई है. चेन्नई ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें उसे सिर्फ एक जीत मिली है. वहीं कोलकाता का अब तक जीत का खाता नहीं खुला है. उसने 4 में से 3 मुकाबले गंवाए हैं, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया. ऐसे में आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: 4 विकेट और लाखों फॉलोअर्स... रातों रात सुपरस्टार बन गया ये अनजान क्रिकेटर, इंस्टाग्राम पर मचाया तहलका

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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