CSK Qualification Scenario: पुराने रंग में लौटी CSK...फिर भी प्लेऑफ की राह नहीं आसान...टॉप 4 में जाने के लिए ये रहा पूरा गणित

CSK Qualification Scenario: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 2 मई यानी शनिवार को चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज कर अपने प्लेऑफ के अभियान में नई जान फूंक दी है. चेन्नई ने मुंबई को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी, जो इस सीजन में MI के खिलाफ उनकी दूसरी बड़ी जीत है. इससे पहले हुए मुकाबले में भी चेन्नई ने मुंबई को 103 रनों के विशाल अंतर से हराया था.

मुंबई इंडियंस द्वारा दिए गए 160 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने केवल 2 विकेट खोकर 11 गेंद शेष रहते ही मैच जीत लिया. इस सीजन उसकी यह चौथी जीत है, जिसके दम पर चेन्नई सुपर किंग्स अब अंक तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई है. उसने अब तक 9 मैच खेले और 5 हारे और 4 जीते हैं. चेन्नई के पास कुल 8 अंक हैं. इतने ही अंक दिल्ली के पास हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण चेन्नई उनसे ऊपर है.

CSK के लिए प्लेऑफ का रास्ता

भले ही चेन्नई सुपर किंग्स पटरी पर लौट आई है, लेकिन उसके लिए प्लेऑफ का रास्ता अभी भी मुश्किल है. उस सुरक्षित एंट्री के लिए 16 अंक चाहिए होंगे. फिलहाल चेन्नई के पास 8 अंक हैं. टीम के पास अब 5 मैच बचे हैं, जिनमें से उसे कम से कम 4 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी. ऐसा हुआ तो चेन्नई के पास 16 अंक होंगे. 5 में से अगर वह 2 मुकाबले हार जाती है तो उसका पत्ता कट सकता है.

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चेन्नई सुपर किंग्स के बचे हुए 5 मैच

5 मई: बनाम दिल्ली कैपिटल्स

10 मई: बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

15 मई: बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

18 मई: बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

21 मई: बनाम गुजरात टाइटंस

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