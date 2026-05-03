'मुझे नहीं लगता ये सीजन'....7वीं हार के बाद छलक गया Hardik Pandya का दर्द, CSK के खिलाफ इन्हें बताया विलेन

Hardik Pandya Sad statement: इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस के लिए 19वां सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली 8 विकेट की करारी हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या का दर्द छलक गया. उन्होंने टीम के खराब प्रदर्शन पर निराशा जाहिर की. चेपॉक में मिली सीजन की 7वीं हार के बाद हार्दिक पांड्या ने स्वीकार किया कि 'यह सिर्फ एक रात की बात नहीं है, बल्कि पूरा सीजन ही हमारे पक्ष में नहीं रहा.'

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 8 विकेट से मैच हारने के बाद मुंबई की प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं. मैच के बाद हार्दिक भावुक दिखे. उन्होंने कहा, 'चेन्नई ने हमसे बेहतर बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग की. हमने 180-190 रन बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 10 ओवर के बाद हमने मोमेंटम खो दिया और फिनिश नहीं कर सके.'

हार्दिक पांड्या ने हार पर क्या कहा?

मुंबई जैसी दमदार टीम 20 ओवर में चेपॉक की पिच पर सिर्फ 159 रन बना सकी. इसे लेकर हार्दिक ने कहा, 'मैदान पर उतरते ही बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं था, यहां तक कि उनके बल्लेबाज भी सेट होने के बाद हमारे गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी नहीं हो पा रहे थे. यह मैच संभलकर और गणनात्मक (calculative) क्रिकेट खेलने के बारे में था, जहां हाथ में विकेट होना जरूरी था.'

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हार्दिक ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा

हार्दिक ने हार का ठीकरा बल्लेबाजों पर फोड़ा. उन्होंने अपने बयान में साफ कहा कि 'हमारे बल्लेबाज गेंद के नीचे नहीं आ पा रहे थे और उन्होंने बेहतर गेंदबाजी की. कुल मिलाकर एक बॉलिंग यूनिट के रूप में वे बेहतर थे और एक बैटिंग यूनिट के रूप में हम नहीं.'

गेंदबाजी पर बात करते हुए हार्दिक ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि हम और कितने आक्रामक हो सकते थे. मुझे लगता है कि उन्हें आउट करने के लिए हमें शायद आग के गोले (fireballs) फेंकने पड़ते. हमारे पास जो भी गेंदबाजी विकल्प थे, हम उन्हीं के साथ गए, लेकिन उन्होंने वाकई समझदारी भरा क्रिकेट खेला. वे हमसे बेहतर साबित हुए.'

मुंबई के बल्लेबाजों ने निराश किया

मुंबई के लिए रयान रिकेल्टन ने 24 बॉल पर 37, जबकि नमन धीर ने 37 बॉल पर 57 रन बनाए. विल जैक्स ने सिर्फ 1 रन बनाया. सूर्यकुमार यादव आज लय में दिखे, उन्होंने 12 बॉल पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रन बनाए, लेकिन वह इस पारी को बड़ा नहीं कर सके और जल्दी आउट हो गए. तिलक वर्मा 8 बॉल पर सिर्फ 5 रन बना सके. हार्दिक पांड्या ने 23 बॉल पर 18 रन बनाए. रॉबिन मिंज ने 3 बॉल पर, क्रिस भगत ने 6 बॉल पर 3, जबकि ट्रेंट बोल्ट ने 2 बॉल पर 7 रन बनाए.

चेन्नई ने 160 रनों का टारगेट आसानी से चेज कर लिया. चेन्नई के लिए कप्तान ऋतुराज ने 48 बॉल पर नाबाद 67, जबकि कार्तिक शर्मा ने 40 बॉल पर नाबाद 54 रनों का योगदान दिया.

मुंबई का सफर लगभग खत्म, चेन्नई की उम्मीदों को मिला बल

पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 बहुत ही खराब गुजर रहा है. हार्दिक की कप्तानी में मुंबई अपने 9 मैचों में से 7वीं बार हारी है. पॉइंट्स टेबल में मुंबई के सिर्फ 4 अंक हैं और वह 9वें स्थान पर है. मुंबई को 7वीं हार चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली. वहीं चेन्नई की टीम अब तक 9 में से 4 मैच जीत चुकी है. उसके पास 8 अंक हो चुके हैं. अंक तालिका में नंबर 6 पर मौजूद चेन्नई को टॉप 4 में जाने के लिए अभी बचे हुए 5 में से 4 मैच जीतना जरूरी है.

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