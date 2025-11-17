Advertisement
IPL 2026 Auction: नीलामी में इन 4 खिलाड़ियों के पीछे भागेगी CSK! 37 साल के इस विस्फोटक प्लेयर पर लुटा सकती है पूरा खजाना

IPL 2026, Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने  रिटेन और रिलीज किए गए प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है. इस टीम को एक विदेशी ऑलराउंडर की तलाश है, जो ना सिर्फ सेम कुरेन की कमी पूरी करे, बल्कि टीम के लिए नया हीरो भी साबित हो. इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स नीलामी में 4 खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:58 PM IST
IPL 2026 Chennai Super Kings
IPL 2026 Chennai Super Kings

IPL 2026, Chennai Super Kings​: आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था. पिछले 3 सीजन से वो प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पा रही. इसलिए अगले सीजन यानी 2026 में वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी. उसने पिछले सीजन के फ्लॉप खिलाड़ी रिलीज कर दिए हैं. अब 16 दिसंबर को UAE के अबू धाबी शहर में होने वाले मिनी ऑक्शन में वो बढ़िया खिलाड़ियों को खरीदकर स्क्वाड को और मजबूत करना चाहेगी. चेन्नई सुपर किंग्स ने रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले संजू सैमसन को ट्रेड किया है. इसलिए स्क्वाड में एक देसी और एक विदेशी ऑलराउंडर की जगह खाली हुई है. इन दोनों जगहों को भरने के लिए वो 4 खिलाड़ियों के पीछे भाग सकती है.

मिनी ऑक्शन में जिन 4 खिलाड़ियों पर चेन्नई की नजर रहने वाली है, उनमें 37 साल का विस्फोटक ऑलराउंडर भी है, जो इंग्लिश स्टार ऑलराउंडर सैम कुरने की कमी पूरी कर सकता है और माना जा रहा है कि चेन्नई की टीम इस तूफानी खिलाड़ी के लिए पूरा खजाना भी खोल सकती है.

चेन्नई के पास कितना पैसा बचा?

दरअसल, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के लिए 16 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, जबकि 9 को रिलीज किया है. रिटने प्लेयर पर उसने 81.60 करोड़ खर्च कर दिए, जबकि अब पर्स में 43.4 करोड़ बचे हैं. इन पैसों से वो नीलामी में 9 खिलाड़ी खरीद सकती है, क्योंकि एक टीम अपने स्क्वाड में अधिकतम 25 प्लेयर शामिल कर सकती है. चेन्नई के पास अभी 16 खिलाड़ी हैं. नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स के पास दूसरा सबसे बड़ा पर्स मौजूद है. इसलिए वो अपने टारगेट खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश कर सकती है.

चेन्नई को चाहिए सैम कुरेन का विकल्प

चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे बड़ा नुकसान सैम कुरेन के जाने से हुआ है. वो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करते थे. यही वजह है कि फ्रेंचाइजी की पहली प्राथमिकता एक टॉप-क्लास विदेशी ऑलराउंडर तलाश करना है, नीलामी के लिए उसके पास पर्याप्त पर्स है. कुरेन की जगह भरने के लिए ये टीम 37 साल के आंद्रे रसेल, ग्लेन मैक्सवेल, लियाम लिविंगस्टोन और कैमरन ग्रीन जैसे बड़े खिलाड़ियों के पीछे भाग सकती है. इतना ही नहीं चेन्नई ने मथीशा पथिराना को रिलीज कर दिया, इसलिए उनकी भरपाई के लिए उसे एक सीम-बॉलिंग बैकअप भी चाहिए होगा, जो नाथन एलिस को सपोर्ट करे.

37 साल के रसेल पर खजाना लुटा सकती है CSK

चेन्नई सुपर किंग्स का पूरा फोकस केकेआर द्वारा 11 साल बाद रिलीज किए गए आंद्रे रसेल पर रहेगा. वो इस लीग के सबसे सफल ऑलराउंडर्स में शुमार हैं. केकेआर को खिताब दिलाने में अहम रोल अदा कर चुके हैं. आंद्रे रसेल KKR के मैच-विनर थे. उन्होंने केकेआर के लिए 139 मैच खेले और 175+ की स्ट्राइक रेट से 2658 रन बनाए थए. जिसमें 225 छक्के और 187 चौके शामिल हैं. गेंद से उन्होंने 124 विकेट भी निकाले हैं. ये आंकड़े साबित करते हैं कि रसेल किसी भी नंबर पर आकर गेंद और बल्ले से मैच का रुख पलट सकते हैं. उनके पास गेंद से विकेट निकालने की जबरदस्त क्षमता है. कई बार वो ये साबित भी कर चुके हैं. चेन्नई अपनी रणनीति में स्थिर रहती है, इसलिए वे गुणवत्ता वाले खिलाड़ियों पर भरपूर खर्च कर सकते हैं.

क्यों रोमांचक होने वाली है नीलामी?

आईपीएल 2026 की नीलामी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इस बार आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिस, डेविड मिलर, रवि बिश्नोई, महीश तीक्षणा और वानिंदु हसरंगा जैसे बड़े खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. इन सभी को रिलीज किया गया है. चेन्नई चाहेगी कि इनमें से एक तूफानी ऑलराउंडर उसके खेमे में जरूर आए.

CSK द्वारा रिटेन और रिलीज किए गए प्लेयर्स की लिस्ट

रिलीज- रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे, सैम कुरेन, दीपक हुडा, विजय शंकर, शेख रशीद, मथीशा पथिराना, कमलेश नागरकोटी, राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, आंद्रे सिद्दार्थ.

रिटेन- रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एम.एस. धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस.

ट्रेड- रवींद्र जडेजा, सैम करन

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

IPL 2026Chennai Super Kings

