IPL 2026: अब दहाड़ेगी KKR...बीच सीजन तबाही मचाने आ रहा 18 करोड़ का खूंखार बॉलर, कप्तान रहाणे ने ली राहत की सांस

Matheesha Pathirana set to join KKR: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. अब तक 18 मैच हो चुके हैं. इतने मैचों के बाद प्वाइंट टेबल में केकेआर ही एकमात्र टीम है, जिसने एक भी मैच नहीं जीता. पहले 4 मैचों में उसे निराशा हाथ लगी है. इस बीच 3 बार की चैंपियन इस टीम के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना अब फिट हैं और केकेआर से जुड़ रहे हैं. उनकी वापसी के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने राहत की सांस ली है. अब फैंस को उम्मीद है कि इस खूंखार बॉलर के आने से केकेआर दहाड़ेगी.

पथिराना अब तक श्रीलंका में ही थे. 12 अप्रैल को खबर आई है कि उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. उन्हें नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी मिल गया है. पथिराना जल्द ही चेन्नई में केकेआर की टीम के साथ जुड़ सकते हैं. हालांकि 14 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच में उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन उनकी मौजूदगी ही कोलकाता के खेमे में नई जान फूंकने के लिए काफी है.

पिंडली की चोट से जूझ रहे थे पथिराना

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, पथिराना 14 अप्रैल को चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ होने वाले मैच से ही चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे. 23 साल के इस तेज गेंदबाज की वापसी KKR के लिए किसी बड़े बूस्ट से कम नहीं है. पथिराना IPL 2026 के शुरुआती मैचों में नहीं खेल सके थे, क्योंकि उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में काफ इंजरी (पिंडली की चोट) हो गई थी. इसके बाद से ही वो मैदान से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह फिट होकर वापसी कर ली है.

Add Zee News as a Preferred Source

KKR टीम इस बार खिलाड़ियों की चोट से परेशान रही है. टीम के दो प्रमुख भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा और आकाश दीप चोट के चलते पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं. ऐसे में पथिराना की वापसी टीम के लिए राहत भरी खबर है. पथिराना पहले चार सीजन चेन्नई के लिए खेले. उनके नाम इस लीग के 32 मैचों में 47 विकेट दर्ज हैं. साल 2023 में उन्होंने चेन्नई की टीम को खिताब दिलाने में अहम रोल अदा किया था.

पथिराना की खासियत?

पथिराना अपनी ‘स्लिंगा’ एक्शन और घातक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं. उनकी गेंदबाजी शैली काफी हद तक श्रीलंका के दिग्गज लसिथ मलिंगा जैसी है, यही वजह है कि उन्हें ‘लिटिल मलिंगा’ भी कहा जाता है. डेथ ओवरों में यह खिलाड़ी घातक होता है. सटीक यॉर्कर से स्टंप उखाड़ना पथिराना की आदत बन चुकी है. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 4 सीजन तक खेलने वाले पथिराना कभी धोनी के सबसे बड़े हथियार माने जाते थे, लेकिन अब वो अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में तबाही मचाते दिखेंगे.

टीम की तकदीर बदलेंगे पथिराना?

आईपीएल के पहले चार मैचों में पथिराना की गैरमौजूदगी में KKR के लिए सिर्फ ब्लेसिंग मुजरबानी ही विदेशी तेज गेंदबाज के तौर पर खेलते नजर आए. उन्हें मुस्तफिजुर रहमान की जगह टीम में शामिल किया गया था, जो उपलब्ध नहीं थे. वहीं पिछले मैच में कैमरून ग्रीन ने भी गेंदबाजी में योगदान दिया, जबकि पहले तीन मैचों में वो सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेले थे. अब पथिराना के आने से केकेआर की प्लेइंग 11 बेशक मजबूत होने वाली है. टीम पहले 4 मैचों में 3 हार के साथ प्वाइंट टेबल में सबसे नीचे है.

ये भी पढ़ें: असंभव: टेस्ट की एक ही पारी में जड़ डाले 903 रन, 3 दिन तक विकेट की भीख मांगते रहे गेंदबाज, मिसाइल की तरह बरसा बल्लेबाज