Explained: IPL 2026 की 'छुपारुस्तम' टीम... लगातार 5 मैच जीतकर उड़ा दी PBKS और RCB की नींद! पॉइंट्स टेबल में मची खलबली

IPL 2026 Dark Horse Team SRH: इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन रोमांचक मोड़ पर है. अब तक 41 मैच पूरे हो चुके हैं. इतने मैचों के बाद प्लेऑफ की एक भी टीम तय नहीं हुई है, लेकिन उन टीमों की तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है, जो टॉप 4 में एंट्री कर सकती हैं. IPL 2026 के शुरुआती मुकाबलों में जिस टीम को 'सिर्फ कागजों पर मजबूत' माना जा रहा था, उसने अब अपनी तूफानी फॉर्म से पूरे टूर्नामेंट में खलबली मचा दी है. सीजन के पहले 4 मैचों में से 3 मैच हारने के बाद इस टीम ने ऐसी वापसी की है कि दूसरी टीमों के समीकरण बिगड़ गए हैं.

यहां जिस टीम की बात हो रही है, वह कोई और नहीं बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) है. अब यह टीम प्लेऑफ की दहलीज पर आ खड़ी हुई है. हैदराबाद की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी. सीजन के पहले ही मैच में उन्हें RCB ने 6 विकेट से मात दी थी. हालांकि दूसरे मैच में टीम ने KKR को 65 रनों से पटखनी देकर वापसी की, लेकिन फिर लखनऊ और पंजाब के खिलाफ बैक-टू-बैक दो हार ने फैंस को चिंता में डाल दिया था.

लगातार 5 मैच जीतकर नंबर 3 पर पहुंची हैदराबाद

तीसरा और चौथा मैच हारने के बाद हैदराबाद ने जो गियर बदला, उसने सबको हैरान कर दिया है. टीम ने अपने चौथे मैच के बाद से जीत का जो सिलसिला शुरू किया, उसे 9वें मुकाबले तक बरकरार रखा है. लगातार 5 मैच जीतकर यह टीम अब प्वाइंट्स टेबल में संघर्ष के दौर से निकलकर नंबर 3 पर काबिज हो चुकी है.

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मुंबई इंडियंस के खिलाफ 244 रनों का टारगेट चेज करने वाली हैदराबाद ने अब तक 9 मैचों में से 6 मैच जीत लिए हैं. उसे सिर्फ 3 में हार मिली है. हैदराबाद के पास 12 अंक और +0.832 का नेट रन रेट है. उसे प्लेऑफ में जाने के लिए अब बचे हुए 5 में से सिर्फ 2 मैच जीतने हैं. इस तरह 16 अंकों के साथ उसकी जगह पक्की हो जाएगी. एक जीत भी उसका काम बना सकती है.

ऑरेंज और पर्पल कैप पर हैदराबाद का राज

लगातार 5 मैच जीतने वाली हैदराबाद की इस सफलता में उनके खिलाड़ियों का व्यक्तिगत प्रदर्शन सबसे अहम रहा है. टीम के पास फिलहाल टूर्नामेंट के दोनों सबसे प्रतिष्ठित कैप, ऑरेंज और पर्पल हैं.

ऑरेंज कैप (Orange Cap): युवा सनसनी अभिषेक शर्मा 9 मैचों में 425 रन बनाकर फिलहाल ऑरेंज कैप के नए मालिक हैं. वहीं, उनके साथी खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन भी ज्यादा पीछे नहीं हैं. वे 9 मैचों में 414 रन के साथ इस रेस में दूसरे नंबर पर हैं. इन दोनों ही खिलाड़ियों ने लगातार रन बनाए हैं और टीम को जिताने में अहम रोल अदा किया है.

पर्पल कैप (Purple Cap): गेंदबाजी में सनराइजर्स के ईशान मलिंगा का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. उन्होंने 9 मैचों में 15 विकेट चटकाकर पर्पल कैप पर कब्जा कर लिया है. उनके ठीक पीछे टीम के अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं, जिनके नाम 8 मैचों में 14 विकेट हैं.

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