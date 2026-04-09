डेविड मिलर की 2 गलतियों ने डुबोई दिल्ली की नैया, गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीतते-जीतते हारी कैपिटल्स सेना

IPL 2026 Delhi Capitals vs Gujarat Titans: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बुधवार (8 अप्रैल) को खेले गए आईपीएल 2026 के 14वें मैच में डेविड मिलर के एक गलत फैसले ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को जीत के करीब ले जाकर भी हार की ओर धकेल दिया. गुजरात टाइटंस (GT) ने इस मुकाबले में दिल्ली को मात्र 1 रन से शिकस्त दी. दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मिलर के पास मैच के आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर स्कोर बराबर कर कम से कम सुपर ओवर सुनिश्चित करने का मौका था, लेकिन उनके गलत निर्णय के कारण कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा.

जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी, तब मिलर ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा, जिससे जीत का समीकरण 2 गेंदों पर 2 रन रह गया. 20वें ओवर की पांचवीं गेंद पर मिलर ने फाइन लेग की दिशा में शॉट खेला और वहां आसानी से एक रन लिया जा सकता था. अगर मिलर सिंगल ले लेते, तो स्कोर बराबर हो जाता और दिल्ली कम से कम मैच नहीं हारती.

आखिरी 2 गेंद पर क्या हुआ?

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20 ओवर की पांचवीं गेंद पर शॉट खेलने के बाद मिलर ने कुलदीप यादव को वापस भेज दिया और खुद स्ट्राइक पर रहने का फैसला किया. अंतिम गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने एक सटीक धीमी गेंद डाली जिसे मिलर पूरी तरह चूक गए. सिंगल चुराने की कोशिश में कुलदीप यादव, जोस बटलर के सीधे थ्रो पर रन आउट हो गए और टाइटंस ने 1 रन से जीत हासिल की.

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सोशल मीडिया पर क्यों उठे सवाल?

मिलर के इस फैसले ने पूर्व क्रिकेटरों और फैंस को हैरान कर दिया. वसीम जाफर, आकाश चोपड़ा और इरफान पठान जैसे दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर उनके इस निर्णय पर सवाल उठाए. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना था कि दबाव की स्थिति में स्कोर बराबर करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी और कुलदीप यादव भी आखिरी गेंद पर एक रन लेने की क्षमता रखते थे.

चोट के बावजूद कैसी रही मिलर की पारी?

मिलर के लिए यह शाम काफी घटनापूर्ण रही. वे शुरुआत में 13वें ओवर के बाद उंगली में चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, उस समय वे 12 रन पर खेल रहे थे. वह 17वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स के रन आउट होने के बाद दोबारा मैदान पर लौटे और जबरदस्त फॉर्म दिखाई. उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से केवल 20 गेंदों पर नाबाद 41 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे. मिलर ने दिल्ली को मैच में वापस लाया और अपनी एक गलती से उसे हरा भी दिया.

Why Miller didn’t take a single on 19.5??!! #DCvGT #IPL2026 — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) April 8, 2026

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मैच में डेविड मिलर की दूसरी गलती

मैच में मिलर की दूसरी सबसे बड़ी गलती गुजरात के कप्तान शुभमन गिल का कैच छोड़ना रही. 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर गिल को जीवनदान मिला था, जब वे 31 गेंदों पर 45 रन बनाकर खेल रहे थे. उस वक्त गुजरात का स्कोर 142 रनों पर 2 विकेट था. इस कैच के छूटने के बाद गिल ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 45 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत ही गुजरात की टीम 200 का आंकड़ा पार कर 210/4 तक पहुंच सकी, जो अंत में दिल्ली की हार का मुख्य कारण बना.