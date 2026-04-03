दिल्ली कैसे संभालेगी मुंबई की रफ्तार? रोहित शर्मा-सूर्यकुमार यादव को कंट्रोल करने की चुनौती, कुलदीप ने बताया प्लान

Delhi Capitals vs Mumbai Indians IPL 2026: आईपीएल 2026 के आठवें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला शनिवार (4 अप्रैल) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. दिल्ली अपने पहले घरेलू मैदान पर इस सीजन में पहला मैच खेलेगी. उसने अपने अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से की है. अपने पिछले मैच में टीम ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ पावरप्ले में 26 रन पर 4 विकेट खोने के बावजूद जबरदस्त वापसी की थी. उसने समीर रिजवी व ट्रिस्टन स्टब्स के बीच 119 रनों की नाबाद साझेदारी की बदौलत 142 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था.

मैच से पहले बात करते हुए कुलदीप यादव ने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के बारे में बड़ी बात कही. उनका कहना है कि मुंबई में बड़े-बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन दिल्ली की टीम इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है. कुलदीप ने स्वीकार किया कि मुंबई के पास रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का एक बहुत ठोस बल्लेबाजी क्रम है. कुलदीप ने कहा, ''भारतीय खिलाड़ियों ने वर्षों से मुंबई इंडियंस के लिए शानदार प्रदर्शन किया है.''

अपनी गेंदबाजी को लेकर क्या कहा?

कुलदीप ने स्पष्ट किया कि दिल्ली की टीम उसी के अनुसार योजना बनाएगी और उनकी कोशिश इन बड़े खिलाड़ियों को जितना जल्दी हो सके पवेलियन भेजने की होगी ताकि मैच पर नियंत्रण बनाया जा सके. उन्होंने अपनी गेंदबाजी फिलॉसफी को स्पष्ट किया. इस अनुभवी गेंदबाज ने कहा, ''आपकी ताकत ही आपकी पहचान है. यदि आप एक आक्रामक स्पिनर हैं, तो आपको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए.'' कुलदीप का मानना है कि टीम के लिए विकेट चटकाना ही सबसे बड़ा योगदान है. उन्होंने जोर देकर कहा कि जब बल्लेबाज दबाव डालता है, तो अक्सर गेंदबाज सुरक्षित विकल्प ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनका मानना है कि गेंदबाज को हमेशा अपनी ताकत और विकेट लेने वाली मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

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दिल्ली की गेंदबाजी कैसे होगी मजबूत?

टीम में एक वरिष्ठ गेंदबाज की भूमिका पर विचार करते हुए कुलदीप ने बताया कि मैदान पर उनका प्राथमिक काम रणनीतियों पर चर्चा करना है. उन्होंने अक्षर पटेल और केएल राहुल (विकेटकीपर-बल्लेबाज) के साथ अपने तालमेल की तारीफ की. कुलदीप ने कहा कि गेंदबाजों के बीच बातचीत बहुत अच्छा है और टीम की गेंदबाजी यूनिट पर फिलहाल कोई दबाव नहीं है. जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, वे अपनी गलतियों से सीखेंगे और विपक्षी टीमों को दबाव में लाने के लिए नए सुधार करेंगे.

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दिल्ली को टॉप ऑर्डर पर भरोसा

पिछले मैच में टॉप ऑर्डर की विफलता के बावजूद कुलदीप ने अपने बल्लेबाजों का बचाव किया है. उन्होंने नीतीश राणा और पथुम निसांका की काबिलियत पर भरोसा जताते हुए कहा कि नीतीश एक अनुभवी आईपीएल खिलाड़ी हैं. पथुम काफी क्षमतावान खिलाड़ी हैं. इस कारण शीर्ष क्रम को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने याद दिलाया कि पिछले मैच में शुरुआती झटके लगने के बाद भी टीम ने लक्ष्य का पीछा करने की अपनी क्षमता साबित की थी, जो टीम के गहरे बल्लेबाजी क्रम का प्रमाण है.