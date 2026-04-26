16 चौके-9 छक्के...1 जीवनदान और रिकॉर्ड्स की बारिश...KL Rahul ने वो कर डाला जो कभी नहीं हुआ था

KL Rahul Records: क्रिकेट एक ऐसा गेम है, जिसमें एक गलती सब कुछ बर्बाद कर देती है. विरोधी टीम के फील्डर सिंपल कैच छोड़कर जब किसी बल्लेबाज को जीवनदान देते हैं, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसका ताजा उदाहरण केएल राहुल हैं. आईपीएल 2026 में रविवार की शाम दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान केएल राहुल को पहला जीवनदान मिला, तो उन्होंने अर्धशतक ठोका और दूसरा जीवनदान मिलने पर शतक ठोक तबाही मचा दी. पंजाब के खिलाफ राहुल ने जो कमाल कर दिखाया, उसकी दुनिया कायल हो गई है.

जब राहुल सिर्फ 12 रन पर थे, तब शशांक सिंह ने उनका आसान कैच छोड़ दिया. फिर जब राहुल 51 रन पर खेल रहे थे, तब उनका एक और कैच छूट गया. 2 जीवनदान पाने वाले राहुल ने पंजाब किंग्स (PBKS) के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई कर डाली. उन्होंने महज 67 गेंदों पर नाबाद 152 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली.

अरुण जेटली स्टेडियम में राहुल ने 152 रनों की नाबाद पारी में 16 चौके और 9 छक्के उड़ाए. 226.87 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेलते हुए राहुल ने न केवल अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि टी20 क्रिकेट और आईपीएल के कई वर्षों पुराने कीर्तिमानों को तहस-नहस कर दिया. यह पारी कई मायनों में ऐतिहासिक रही और इसने राहुल को 'नंबर 1' बना दिया है. आइए जानते हैं राहुल ने इस पारी के दम पर कौन से 7 महारिकॉर्ड बना डाले.

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राहुल ने एक पारी से बनाए 7 महारिकॉर्ड

1. टी20 में भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर

राहुल ने पंजाब के खिलाफ नाबाद 152 रन बनाए, जो टी20 क्रिकेट में किसी भी भारतीय का सर्वोच्च स्कोर है. उन्होंने तिलक वर्मा (151 रन बनाम मेघालय, 2024) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

2. IPL में 150+ रन बनाने वाले पहले भारतीय

राहुल आईपीएल में 150 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. वे अब क्रिस गेल (175*) और मैकुलम (158*) के बाद आईपीएल के तीसरे सबसे बड़े स्कोरर हैं.

3. IPL की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी

दिल्ली के लिए केएल राहुल और नीतीश राणा ने दूसरे विकेट के लिए 220 रन जोड़े. यह आईपीएल में किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. वे विराट कोहली और एबी डिविलियर्स (229 रन) के सर्वकालिक रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं.

4. तीन अलग-अलग टीमों के लिए शतक

राहुल आईपीएल में 3 अलग-अलग टीमों (पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स) के लिए शतक लगाने वाले खास क्लब में शामिल हो गए हैं. उनके अलावा सिर्फ डीकॉक और संजू सैमसन ही ऐसा कर पाए हैं.

5. क्रिस गेल के शतकों की बराबरी

राहुल ने आईपीएल में अपना छठा (6th) शतक जड़ा. इसके साथ ही उन्होंने क्रिस गेल के 6 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, अब उनसे आगे सिर्फ विराट कोहली (8) और जोस बटलर (7) ही हैं.

6. एक पारी में 25 बाउंड्री का धमाका

राहुल ने अपनी पारी में 16 चौके और 9 छक्के लगाए. वे आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा बाउंड्री (कुल 25) लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, इस लिस्ट में क्रिस गेल (30 बाउंड्री) टॉप पर हैं.

7. IPL में 5500 रनों का माइलस्टोन

इसी पारी के दौरान राहुल ने आईपीएल में अपने 5500 रन पूरे कर लिए. वे अब आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 5वें नंबर पर आ गए हैं.

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