12,000 रनों का जादुई आंकड़ा... रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ महान क्रिकेटर का नाम, दिग्गजों के क्लब में मारी एंट्री

David Miller 12000 Runs: भारत में चल रहे आईपीएल 2026 का सीजन अब रोमांचक मोड़ पर है. 39वें मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली को एकतरफा अंदाज में 9 विकेट से हरा दिया. दिल्ली की हार में टीम के स्टार बैटर डेविड मिलर ने सिर्फ 19 रन बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर ने 12000 रन पूरे कर लिए हैं.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जब दिल्ली की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी और महज 8 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे, तब डेविड मिलर क्रीज पर उतरे. मिलर ने 18 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 19 रन बनाए. भले ही यह पारी छोटी थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली को आईपीएल के सबसे कम स्कोर (49 रन) पर ऑलआउट होने के शर्मनाक रिकॉर्ड से बचा लिया. मिलर के संघर्ष की बदौलत ही दिल्ली 75 रनों तक पहुंच सकी. मैच में आरसीबी ने पहले दिल्ली को 75 रनों पर समेटा और फिर 6.3 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर टारगेट चेज कर लिया.

(@Cricsam01) April 27, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

12000 रन पूरे करने वाले 13वें बल्लेबाज

डेविड मिलर टी20 क्रिकेट के इतिहास में 12,000 रनों का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के मात्र 13वें बल्लेबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में उनसे पहले क्रिस गेल, विराट कोहली और कीरोन पोलार्ड जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है. मिलर अब तक अपने टी20 करियर के 565 मैचों में 12,008 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 शतक और 52 अर्धशतक दर्ज हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

क्रिस गेल- 14,562 रन

कीरोन पोलार्ड- 14,482 रन

एलेक्स हेल्स- 14,449 रन

डेविड वॉर्नर- 14,284 रन

जोस बटलर- 14,115 रन

विराट कोहली- 13,871 रन

शोएब मलिक- 13,571 रन

जेम्स विंस- 13,128 रन

क्विंटन डी कॉक- 12,454 रन

बाबर आजम- 12,390 रन

रोहित शर्मा- 12,385 रन

फाफ डु प्लेसिस- 12,041 रन

डेविड मिलर- 12,008 रन

अफ्रीका के लिए तीसरे बल्लेबाज बने

खास बात ये है कि दक्षिण अफ्रीका की ओर से मिलर 12000 टी20 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. उनसे पहले सिर्फ फाफ डु प्लेसिस और क्विंटन डी कॉक ही यह कारनामा कर पाए हैं. मिलर की यह उपलब्धि उनकी निरंतरता और दुनिया भर की टी20 लीग्स में उनके दबदबे को दर्शाती है. वे दुनिया भर की टी20 लीग खेलते हैं.

आईपीएल में 'किलर' रिकॉर्ड

मिलर ने आईपीएल में साल 2012 में कदम रखा था. उन्होंने अपनी तूफानी पारियों के दम पर इस लीग में अपनी अलग ही धाक जमाई है. मिलर अब तक 149 मैचों में करीब 139 के स्ट्राइक रेट से 3,200 रन बना चुके हैं. पंजाब किंग्स के लिए साल 2013 में मात्र 37 गेंदों पर जड़ा गया उनका शतक आज भी आईपीएल के सबसे यादगार पलों में से एक है.

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