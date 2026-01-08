Advertisement
trendingNow13067254
Hindi Newsक्रिकेटW W W: सात समंदर पार हैट्रिक लेकर रचा इतिहास, IPL 2026 में DC के लिए जलवा दिखाएगा ये 2 करोड़ का खूंखार बॉलर

W W W: सात समंदर पार हैट्रिक लेकर रचा इतिहास, IPL 2026 में DC के लिए जलवा दिखाएगा ये 2 करोड़ का खूंखार बॉलर

Lungi Ngidi Create History with hat-trick: आईपीएल 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए गुड न्यूज है. टीम ने जिस खिलाड़ी को 2 करोड़ में खरीदा था, वो इन दिनों सात समंदर पार साउथ अफ्रीका में चल रही SA20 2026 में कमाल कर रहा है. 7 जनवरी को उसने हैट्रिक लेकर इतिहास रचा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 08, 2026, 08:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mitchell Starc
Mitchell Starc

Lungi Ngidi Create History with hat-trick: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में दिल्ली कैपिटल्स पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि मिनी ऑक्शन में उसने जिन खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा था, उनमें से एक प्लेयर ने सात समंदर पार हैट्रिक लेकर इतिहास रचा है. ये खिलाड़ी अब 19वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए जलवा दिखाएगा.

खास बात ये है कि सिर्फ 2 करोड़ की कीमत में यह खूंखार बॉलर दिल्ली की टीम को मिल गया था. यहां जिसकी बात हो रही है वो साउथ अफ्रीकी पेसर लुंगी एनगिडी हैं, जो इन दिनों साउथ अफ्रीका में चल रही SA20 2026 में कहर बरपाती हुई गेंदबाजी कर रहे हैं. 7 जनवरी 2026 की रात उन्होंने हैट्रिक लेकर इस लीग में इतिहास रच दिया है.

लुंगी एनगिडी साउथ अफ्रीका में खेली जा रही SA20 लीग के इस सीजन में प्रिटोरिया कैपिटल्स टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ हैट्रिक लेने का कमाल किया है. उनकी घातक गेंदबाजी के दम पर ही प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 15 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की.

लुंगी एनगिडी ने रचा इतिहास

SA20 2026 का 16वां मुकाबला डरबन सुपर जायंट्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच खेला गया. प्रिटोरिया की टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 201 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने उतरी डरबन की टीम 19.4 ओवर में 186 रनों पर सिमट गई. जोस बटलर 97 रनों पर एक छोर पर खड़े रहे और दूसरी तरफ से विकेट गिरते गए. लुंगी एनगिडी ने 18वें ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की और मैच पलट दिया. वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली हैट्रिक लेने वाले बॉलर बन गए हैं.

18वें ओवर में ऐसे पूरी की हैट्रिक

डरबन सुपर जायंट्स 202 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 17 ओवर में 5 विकेट खोकर 158 रन बना चुकी थी. यहां से लगा कि सेट जोस बटलर मैच जिता सकते हैं, लेकिन 18वें ओवर में खेल बदल गया. प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए लुंगी एनगिडी ने पहली गेंद पर 2 रन दिए. फिर दूसरी गेंद पर डेविड वीज़े का विकेट हासिल कर लिया, तीसरी गेंद पर सुनील नारायण को डक पर ही चलता कर दिया. फिर चौथी गेंद पर गेराल्ड कोएत्ज़ी का विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. उन्होंने इस मैच में 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट निकाले.

दिल्ली ने 2 करोड़ देकर अपने साथ जोड़ा था

ये वही गेंदबाज हैं, जिन्हें आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में दिल्ली की टीम ने 2 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था. वो आईपीएल के 16 मैचों में 29 विकेट ले चुके हैं. टी20 के खतरनाक गेंदबाजों में इस बॉलर का नाम शुमार है. टी20 के 161 मैचों में उनके नाम 203 विकेट दर्ज हैं. अब ये खिलाड़ी आईपीएल 2026 में दिल्ली की टीम के लिए जलवा दिखाने मैदान पर उतरेगा.

ये भी पढ़े: Mitchell Starc ने बदल डाला 143 साल पुराना इतिहास, जो कभी नहीं हुआ वो कर डाला, इस मामले में बने नंबर 1

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Lungi Ngidi

Trending news

AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
Asaduddin Owaisi
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
election commission notice
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
pakistan bangladesh news
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
Fake Marriage Visa Scam
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
कठुआ में आतंकियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रातभर चला सर्च ऑपरेशन; 3 को घेरा
encounter
कठुआ में आतंकियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रातभर चला सर्च ऑपरेशन; 3 को घेरा
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
DNA
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
defense news
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
Punjab
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
Arunanchal Pradesh
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
Mamata Banerjee
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला