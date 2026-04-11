चोट का डर और भुवनेश्वर की वो जादुई सलाह, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज ने बयां की अपनी वापसी की अनकही कहानी

IPL 2026 Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. टीम ने अब तक 3 में से 2 मैच जीते हैं. उसे एक मैच में हार एक रन से हार का सामना करना पड़ा है. दिल्ली के गेंदबाजों ने इस सीजन में अब तक काफी प्रभावित किया है. मुकेश कुमार, टी नटराजन, लुंगी एंगिडी, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने कमाल कर दिखाया है. गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी टीम जीत के करीब थी, लेकिन वह आखिरी 2 गेंद 2 रन नहीं बना पाई. टीम के तेज गेंदबाज नटराज ने इस बार कमाल की वापसी की है. उन्होंने 3 मैच में 4 विकेट लिए हैं.

नटराज से जब चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ मुकाबले से पहले उनकी वापसी और चोट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने विस्तार से अपनी कहानी बताई. नटराज ने कहा, ''पिछले साल कॉलरबोन (हंसली) की चोट मेरे लिए एक बहुत ही कठिन दौर था. इस मुश्किल समय में टीम मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ और कोचों ने मुझे लगातार प्रेरित किया और मुझे सही ट्रेनिंग के लिए गाइड किया. मैंने दिल्ली, सूरत, हैदराबाद और दुबई में कई कैंपों में हिस्सा लिया, जिससे मुझे अपनी लय और आत्मविश्वास वापस पाने में काफी मदद मिली. सभी के सहयोग ने मेरी वापसी को आसान बना दिया.

टॉप फॉर्म में लौटने के लिए क्या प्रयास किए?

अपनी वापसी को लेकर नटराजन ने कहा, ''चोट के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से वापसी करना कभी आसान नहीं होता. दुर्भाग्य से जब भी मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता था, कोई न कोई चोट आड़े आ जाती थी. पिछले छह से सात महीनों में मैंने अपनी फिटनेस और गेंदबाजी पर बहुत कड़ी मेहनत की है. मैंने अपनी पुरानी यॉर्कर और लय हासिल करने के लिए जी-तोड़ अभ्यास किया है. अब मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है और मैं अपनी प्रगति से बहुत खुश हूं.''

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समय के साथ एक गेंदबाज के रूप में क्या बदलाव आए?

क्रिकेट के निरंतर बदलाव पर इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कहा, ''क्रिकेट अब बहुत बदल गया है और बल्लेबाज पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं. वे गेंदबाजों के खिलाफ बहुत अच्छी तैयारी और योजना बनाकर आते हैं. इसलिए मेरे लिए अपनी योजनाओं में स्पष्टता रखना सबसे महत्वपूर्ण है. मुझे पता होना चाहिए कि हर स्थिति में मुझे क्या करना है. यदि मेरी योजना स्पष्ट है, तो रन पड़ने पर भी मैं खुद पर भरोसा रखता हूं.''

चोटों की मानसिक चुनौती को कैसे जीता?

नटराजन ने चोटों से हुईं समस्या और उससे बाहर निकलने पर कहा, ''यह आसान नहीं रहा है क्योंकि हर चोट के बाद वे नकारात्मक विचार आपके दिमाग में रह जाते हैं. सर्जरी या रिकवरी के बाद भी दोबारा चोटिल होने का डर हमेशा बना रहता है.लेकिन मैं खुद से कहता रहा कि चाहे जो भी हो, मुझे अपना 100 प्रतिशत देना है. मैंने मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत संघर्ष किया है, लेकिन मैं खुद को आगे बढ़ाता रहा और अपने काम के प्रति ईमानदार रहा."

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भुवनेश्वर कुमार की मदद से वापसी