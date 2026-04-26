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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: 1 ओवर में 4,4,4,4,4,4...., इस खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही, बेबस होकर तड़पता रहा गेंदबाज

IPL 2026: 1 ओवर में 4,4,4,4,4,4...., इस खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही, बेबस होकर तड़पता रहा गेंदबाज

IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) ने शनिवार को खेले गए एक हाई स्कोरिंग मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम को 6 विकेट से हरा दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने जीत के लिए पंजाब किंग्स (PBKS) को 265 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट दिया था. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) ने 18.5 ओवर में 265 रन बनाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने मुकेश कुमार के ओवर में छह गेंदों पर 6 चौके लगाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 26, 2026, 05:52 AM IST
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IPL 2026: 1 ओवर में 4,4,4,4,4,4...., इस खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही, बेबस होकर तड़पता रहा गेंदबाज

IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) ने शनिवार को खेले गए एक हाई स्कोरिंग मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम को 6 विकेट से हरा दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने जीत के लिए पंजाब किंग्स (PBKS) को 265 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट दिया था. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) ने 18.5 ओवर में 265 रन बनाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने मुकेश कुमार के ओवर में छह गेंदों पर 6 चौके लगाए.

1 ओवर में 4,4,4,4,4,4

IPL इतिहास में एक ओवर में 6 चौके लगाने वाले प्रभसिमरन सिंह महज तीसरे बल्लेबाज बने हैं. प्रभसिमरन सिंह से पहले आईपीएल में यह कारनामा सिर्फ अजिंक्य रहाणे और पृथ्वी शॉ ही कर सके हैं. अजिंक्य रहाणे ने साल 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के गेंदबाज एस अरविंद के ओवर में लगातार छह गेंदों पर 6 चौके लगाए थे. वहीं, पृथ्वी शॉ ने यह खास उपलब्धि आईपीएल 2021 में शिवम मावी के खिलाफ हासिल की थी. प्रभसिमरन ने पंजाब किंग्स की पारी के छठे ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ लगातार छह गेंदों पर 6 चौके लगाए.

इस खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही

प्रभसिमरन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए महज 26 गेंदों में 76 रनों की आतिशी पारी खेली. अपनी इस पारी में प्रभसिमरन ने 9 चौके और 5 छक्के लगाए. प्रभसिमरन ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. वह पंजाब किंग्स की तरफ से इस लीग में चौथा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. पीबीकेएस के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम है, जिन्होंने 2018 में सिर्फ 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था.

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6.5 ओवर में 126 रन ठोके

प्रभसिमरन ने पहले विकेट के लिए प्रियांश आर्या संग मिलकर महज 6.5 ओवर में 126 रनों की साझेदारी निभाई. प्रभसिमरन-प्रियांश की जोड़ी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बूते पंजाब किंग्स ने छह ओवर के पावरप्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 116 रन बनाए. यह आईपीएल इतिहास में पावरप्ले का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है. पंजाब किंग्स ने 100 रनों का आंकड़ा महज 5.2 ओवर में पार किया. प्रभसिमरन पावरप्ले में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर आ गए हैं. इस मुकाबले में प्रभसिमरन ने पावरप्ले में 23 गेंदों का सामना करते हुए 71 रन बनाए. इससे पहले, दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 264 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 67 गेंदों में 152 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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