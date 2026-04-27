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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: घायल शेर की तरह दिल्ली पर टूट पड़ेगी RCB की टीम, चिन्नास्वामी का बदला कोटला में लेंगे विराट

IPL 2026: घायल शेर की तरह दिल्ली पर टूट पड़ेगी RCB की टीम, चिन्नास्वामी का बदला कोटला में लेंगे विराट

पिछली बार दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टक्कर 18 अप्रैल को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई थी. 18 अप्रैल को दोपहर के समय खेले गए इस IPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से मात दी थी. अब घायल शेर की तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम भी दिल्ली कैपिटल्स (DC) पर टूट पड़ेगी. विराट कोहली अपने ही मैदान (कोटला) पर दिल्ली कैपिटल्स (DC) को कभी नहीं भूलने वाला घाव देंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 27, 2026, 02:06 PM IST
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IPL 2026: घायल शेर की तरह दिल्ली पर टूट पड़ेगी RCB की टीम, चिन्नास्वामी का बदला कोटला में लेंगे विराट

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच IPL मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. पिछली बार दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टक्कर 18 अप्रैल को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई थी. 18 अप्रैल को दोपहर के समय खेले गए इस IPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से मात दी थी. अब घायल शेर की तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम भी दिल्ली कैपिटल्स (DC) पर टूट पड़ेगी. विराट कोहली अपने ही मैदान (कोटला) पर दिल्ली कैपिटल्स (DC) को कभी नहीं भूलने वाला घाव देंगे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ताकत

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम IPL 2026 सीजन के 5 मैचों में 4 जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में 10 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पिछले 2 मैच जीते हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत नजर आई हैं. IPL 2026 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, टिम डेविड और देवदत्त पड्डिकल ने दम दिखाया है. वहीं, गेंदबाजी में क्रुणाल पांड्या, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम और जोश हेजलवुड ने अच्छा प्रदर्शन किया है. विराट कोहली को अपने घरेलू मैदान दिल्ली की पिच बहुत रास आती है. दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड की वजह से बल्लेबाजों को फायदा होता है. विराट कोहली इस मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स की ताकत

दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम IPL 2026 सीजन के 7 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) को इसके लिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी के साथ ही फील्डिंग में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. दिल्ली कैपिटल्स (DC) को इस मैच में केएल राहुल, डेविड मिलर, और ट्रिस्टन स्टब्स से बड़ी पारी और मुकेश कुमार, मिचेल स्टार्क, टी. नटराजन और कुलदीप यादव से बेहतरीन गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी. केएल राहुल और नीतीश राणा अच्छी लय में हैं, जबकि कप्तान अक्षर पटेल ऑलराउंडर की भूमिका में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं.

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हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच अभी तक 34 मुकाबले खेले गए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का पलड़ा भारी रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 20 मैचों में जीत दर्ज की है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 13 मैच जीते हैं. एक मैच का परिणाम नहीं आया था.

कैसी होगी दिल्ली की पिच?

दिल्ली में बल्लेबाजी करने आसान माना जाता है. अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड की वजह से बल्लेबाजों को फायदा होता है. इसके बावजूद, दिल्ली की पिच धीमी हो जाती है और स्पिनरों को अच्छी ग्रिप मिलती है. इस पिच पर गेंदबाजों के लिए कठिनाई रहती है. अरुण जेटली स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. इस मैदान पर दोनों टीमें 11 मुकाबलों में आमने-सामने हुई हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 7 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स (DC) सिर्फ 4 मुकाबले ही जीत पाई है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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