आज आमने-सामने होंगे बिहार के लाल, वैभव सूर्यवंशी को रोक पाएंगे 2 बिहारी? एलिमिनेटर में राजवाड़ों और ऑरेंज आर्मी में 'जंग'

Hyderabad vs Royals Today Match: आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच महामुकाबला आज होगा. मुल्लांपुर में होने वाली इस आर-पार की जंग में कौन पहुंचेगा क्वालीफायर 2 में? इस मैच में बिहार के 3 खिलाड़ी मैदान पर उतरने वाले हैं.
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Hyderabad vs Royals Today Match: सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच बुधवार (27 मई) को मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा. इस हाई-वोल्टेज मैच में क्वालीफायर 2 का टिकट दांव पर लगा है. जीतने वाली टीम 29 मई को गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी, जबकि हारने वाली टीम का टूर्नामेंट में सफर यहीं थम जाएगा. पैट कमिंस की कप्तानी वाली SRH 14 मैचों में 18 अंकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर रही और वह राजस्थान को लीग स्टेज में दो बार हराने के बाद मजबूत आत्मविश्वास के साथ उतर रही है.
इस सीजन में इन दोनों टीमों का आमना-सामना दो बार हुआ है और दोनों ही बार हैदराबाद ने जीत दर्ज की है. हैदराबाद में खेले गए पहले मैच में साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे ने घातक गेंदबाजी करते हुए आठ विकेट चटकाए थे, जिससे टीम को 57 रनों से जीत मिली थी. वहीं जयपुर के दूसरे मुकाबले में युवा वैभव सूर्यवंशी के शानदार शतक के बावजूद सनराइजर्स ने एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की थी.
युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इस मैच में विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन और चतुर तेज गेंदबाज साकिब हुसैन के खिलाफ खेलेंगे. बता दें कि ये तीनों खिलाड़ी बिहार के रहने वाले हैं. ऐसे में बिहारियों के बीच यह मुकाबला काफी रोचक होने वाला है. वैभव ने राजस्थान के लिए इस सीजन में 14 मैच में 593 रन बनाए हैं. वहीं, सनराइजर्स के लिए ईशान ने 14 मैच में 569 रनों का योगदान दिया है. साकिब ने 10 मैचों में 15 विकेट लिए हैं.
सनराइजर्स का यह सीजन काफी उतार-चढ़ाव भरा लेकिन सफल रहा है. शुरुआती चरण में पैट कमिंस की अनुपस्थिति के कारण ईशान किशन ने टीम की कमान संभाली थी. पहले चार मैचों में से तीन हारने के बाद टीम ने लगातार पांच मैचों की जीत के साथ अपनी किस्मत बदली. कमिंस की वापसी ने टीम की गेंदबाजी को स्थिरता दी, जबकि बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा की विस्फोटक शुरुआत और मध्यक्रम में हेनरिच क्लासेन की दमदार पारियां टीम की रीढ़ रही हैं.
राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस पर एक निर्णायक जीत दर्ज कर प्लेऑफ का अंतिम स्थान सुरक्षित किया. अब टीम के सामने उस टीम की चुनौती है जिसने उन्हें इस सीजन में लगातार परेशान किया है. राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से पूरे टूर्नामेंट को रोमांचित कर दिया है. टीम को उम्मीद होगी कि सूर्यवंशी और कप्तान रियान पराग इस बड़े मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. युवा खिलाड़ियों पर ट्रॉफी के सूखे समाप्त करने की जिम्मेदारी है. टीम 2008 के बाद एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई.
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कुल मैच: 23
सनराइजर्स हैदराबाद की जीत: 14
राजस्थान रॉयल्स की जीत: 9
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सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, अनिकेत वर्मा, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिन्दु मेंडिस, जीशान अंसारी, गेराल्ड कोएत्जी, दिलशान मदुशंका.
राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, बृजेश शर्मा, रवींद्र जडेजा, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, संदीप शर्मा, शिमरॉन हेटमायर, कुलदीप सेन, युधवीर सिंह चरक.
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