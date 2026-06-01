IPL 2026 खत्म होते ही इस खूंखार टीम का हुआ ऐलान, श्रीलंका को कुचलने के लिए अचानक लौटे 2 सबसे बड़े मैच विनर्स

West Indies vs Sri Lanka: क्रिकेट वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. इसमें स्टार बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर और तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की वापसी हुई है.
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West Indies vs Sri Lanka: आईपीएल 2026 के खत्म होते ही अब इंटरनेशनल क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलने वाला है. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इसमें शिमरोन हेटमायर की वापसी हुई है. हेटमायर को अगले साल होने वाले 50 ओवर के विश्व कप के लिए रणनीतिक तैयारी के हिस्से के रूप में वनडे सेटअप में फिर से शामिल किया गया है.
क्रिकेट वेस्टइंडीज के अनुसार, हेटमायर तीसरे और अंतिम मुकाबले से पहले टीम के साथ जुड़ेंगे. इस टीम में तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की भी वापसी हुई है. वह जुलाई 2025 से पीठ की चोट के कारण बाहर चल रहे थे. उनके साथ स्पिनर गुडाकेश मोती भी लौटे हैं, जो पिछले नवंबर में न्यूजीलैंड के दौरे पर नहीं जा सके थे. पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद पीठ की चोट से उबरने के बाद जोसेफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए तैयार हैं.
यह सीरीज 3 से 8 जून तक जमैका के सबीना पार्क में खेली जानी है. यह सीरीज 2027 आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफिकेशन हासिल करने के वेस्टइंडीज के अभियान की शुरुआत है. कप्तान शाई होप के नेतृत्व में वेस्टइंडीज का लक्ष्य अपनी घरेलू वनडे सीरीज में अजेय रहने के सिलसिले को लगातार पांचवीं जीत तक ले जाना होगा. टीम की आखिरी बड़ी जीत पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी.
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मुख्य कोच डेरेन सैमी का कहना है कि घरेलू मैदान पर टीम के हालिया शानदार प्रदर्शन ने श्रीलंका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ आत्मविश्वास बढ़ाया है. सैमी ने कहा कि श्रीलंका एक अनुशासित वनडे टीम है, खासकर उन परिस्थितियों में जहां धैर्य और स्मार्ट क्रिकेट की आवश्यकता होती है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे घरेलू मैदान को वनडे क्रिकेट में एक 'किले' की तरह बनाना चाहते हैं और व्यक्तिगत प्रदर्शन के बजाय टीम के रूप में लगातार छोटे-छोटे लम्हों को जीतना चाहते हैं.
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3, 6 और 8 जून को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले तीन वनडे मैचों के बाद दोनों टीमें जमैका में ही तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगी. इसके बाद एंटीगुआ में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी.
वेस्टइंडीज की वनडे टीम इस प्रकार है
शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), अकीम ऑगस्टे, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, शिमरोन हेटमायर, आमिर जांगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स और शमर स्प्रिंगर.
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