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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: गुवाहाटी में जनरेशन Clash, कोहली बनाम सूर्यवंशी, देखें RR vs RCB के हेड टू हेड आंकड़े

IPL 2026: गुवाहाटी में जनरेशन Clash, कोहली बनाम सूर्यवंशी, देखें RR vs RCB के हेड टू हेड आंकड़े

इंडियन प्रीमीयर लीग में आज काफी ज्यादा रोमांचक मुकाबला है. यह मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाना है. आज के मुकाबले में सभी की नजरें विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी पर होंगी. इसके अलावा हम दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में बताएंगे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 10, 2026, 03:44 PM IST
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इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) के 19वें सीजन का 16 मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच है. यह मुकाबला राजस्थान के होम ग्राउंड बरसपारा स्टेडियम में खेला जाना है. डिफेंडिंग चैंपयिन आरसीबी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है और उनके साथ ही राजस्थान रॉयल्स भी इस साल तबाही मचा रही है. आज का मुकाबला बड़ा ही रोमांचक होने वाला है. दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में काफी मजबूत नजर आ रही हैं.  इस मुकाबले में सभी के नजरें केवल दो खिलाड़ियों पर होंगी और वह नाम है वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली का. खास बात ये है कि विराट कोहली इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं और वैभव सूर्यवंशी भी बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं. ऐसे में आज का मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. इसके साथ ही दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े के बारे में जानेंगे.

वैभव या कोहली?

विराट कोहली ने आरसीबी के लिए पहले ही मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी. आरसीबी ने अभी तक दो ही मैच खेले हैं. कोहली दूसरे मुकाबले में भी शानदार लय में नजर आ रहे थे. हालांकि, वह अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके और जल्दी आउट हो गए. अभी तक इस सीजन में कोहली ने दो मैचों में कुल 97 रन बनाए हैं. वहीं, अगर वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करें तो बेहद ही खूंखार नजर आ रहे हैं. सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट में खेले 3 मैचों में 122 रन बनाए हैं. ऐसे में आज के मुकाबले में देखने दिलचस्प होगा कि दोनों में से किसका बल्ला चलेगा.

हेड टू हेड आंकडे़

अगर आमने-सामने के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आरसीबी का थोड़ा दबदबा दिखता है। आईपीएल में अब तक दोनों टीमों के बीच 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें बेंगलुरु ने 17 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान को 14 बार जीत मिली है। हाल के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले 6 मैचों में आरसीबी ने 4 बार जीत हासिल की है. इससे साफ पता चलता है कि आरसीबी का पलड़ा काफी भारी रहा है और ये बात भी साफ है कि आज का मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है. 

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कैसा है मौसम का हाल

फैंस के लिए राहत की बात है कि मैच के दौरान बारिश की उम्मीद नहीं है। हालांकि दिन के समय हल्की फुहार पड़ सकती है। मुकाबले के वक्त आसमान में बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन इससे खेल पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है. ऐसे में गुवाहाटी के बरसपारा में बारिश होने के चांसेज काफी कम है. मुकाबले में टॉस 7 बजे होना है. 

ये भी पढ़ें: धोनी को लेकर पंजाब किंग्स के प्लेयर का बड़ा बयान, इम्पैक्ट प्लेयर रुल पर जाहिर की अपनी सोच

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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