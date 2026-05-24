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Hindi Newsक्रिकेटPlayoffs से पहले RCB को लगा तगड़ा झटका! पूरे सीजन से बाहर हुआ ये तूफानी बैटर, घर की पकड़ी फ्लाइट

Playoffs से पहले RCB को लगा तगड़ा झटका! पूरे सीजन से बाहर हुआ ये तूफानी बैटर, घर की पकड़ी फ्लाइट

Jacob Bethell Ruled Out of IPL 2026: रजत पाटीदार की टीम का एक तूफानी बल्लेबाज अपने घर लौट गया है. चोट लगने के बाद वो अगले मैच खेलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसने घर की फ्लाइट पकड़ना ही सही समझा.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 24, 2026, 08:43 AM IST
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Jacob Bethell
Jacob Bethell

Jacob Bethell Ruled Out of IPL 2026: आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 26 मई से प्लेऑफ के मुकाबले होंगे. नॉकआउट स्टेज से ठीक पहले डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खेमे से एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है. टीम के युवा और आक्रामक इंग्लिश बल्लेबाज जैकब बेथेल (Jacob Bethell) उंगली की चोट के कारण टूर्नामेंट के बाकी बचे सभी मैचों से बाहर हो गए हैं.

बीते शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में भी बेथेल प्लेइंग-XI का हिस्सा नहीं थे. अब वे अपनी चोट के रिहैब (Rehabilitation) और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के चलते वापस इंग्लैंड लौट गए हैं.

जैकब बेथेल को यह चोट पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान लगी थी. एक कैच लपकने के लिए डाइव लगाते वक्त उनके बाएं हाथ की अनामिका उंगली (Left Ring Finger) चोटिल हो गई थी. मेडिकल जांच के बाद यह साफ हो गया कि वे इस सीजन में आगे खेलने की स्थिति में नहीं हैं.

आरसीबी ने 23 मई को दी जानकारी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शनिवार, 23 मई को एक आधिकारिक बयान जारी कर बेथेल के बाहर होने की पुष्टि की. फ्रेंचाइजी ने कहा, 'जैकब बेथेल पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए थे. मेडिकल असेसमेंट के बाद जैकब इंग्लैंड की आगामी टेस्ट सीरीज से पहले आगे के मूल्यांकन के लिए वापस यूके लौट रहे हैं. ट

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने भी इस खबर की पुष्टि की और बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 जून से लॉर्ड्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए उनकी उपलब्धता का फैसला यूके में मेडिकल टेस्ट के बाद किया जाएगा.

RCB के लिए एक बड़ी ‘खुशखबरी’ भी

कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी की टीम भले ही हैदराबाद के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच 55 रनों से हार गई हो, लेकिन वे 18 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहकर सीधे क्वालिफायर-1 में पहुंच चुकी है. 26 मई को होने वाले इस महामुकाबले में आरसीबी का सामना गुजरात टाइटंस (GT) से होना है. ऐसे समय पर बेथेल का बाहर होना टीम कॉम्बिनेशन के लिहाज से झटका जरूर है, लेकिन आरसीबी फैंस के लिए एक बहुत बड़ी राहत और खुशखबरी भी है.

आरसीबी के सबसे विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट (Phil Salt) पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी कर चुके हैं. साल्ट एक महीने पहले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में चोटिल होने के बाद स्वदेश लौट गए थे. अब वे वापस बेंगलुरु कैंप से जुड़ चुके हैं और गुजरात के खिलाफ पहले क्वालिफायर मैच में सीधे प्लेइंग-XI का हिस्सा बनेंगे. उनका वापस आना आरसीबी को और घातक बना सकता है.

वेंकटेश अय्यर मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं

पिछले मैच में फिल साल्ट और जैकब बेथेल की गैरमौजूदगी में ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने विराट कोहली के साथ ओपनिंग की थी और सिर्फ 19 गेंदों पर 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. हालांकि, अब साल्ट के आने के बाद वेंकटेश अय्यर को मिडिल ऑर्डर में नीचे भेजा जा सकता है, जिससे आरसीबी की बल्लेबाजी को और ज्यादा गहराई मिलेगी.

ये भी पढ़ें: मिशन बदलापुर पूरा...27 करोड़ी पंत पर कैसे भारी पड़े 26.75 करोड़ के श्रेयस अय्यर?

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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